Educación financiera: 4 claves para tomar decisiones acertadas sobre seguros

En el primer día de actividades de la Semana del Seguro, Silvia Singer, directora general del MIDE, aseguró que la información que se brinda a los consumidores debe ser más práctica, con el fin de que las personas no sólo compren, sino que puedan tomar decisiones informadas.

Durante un webinar organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en el marco de la primera edición de este evento, la especialista subrayó que la educación financiera requiere adaptar estrategias para involucrar a las generaciones más jóvenes en la cultura de prevención de riesgos.

4 claves para tomar una decisión informada sobre los seguros

Norma Alicia Rosas, directora ejecutiva de la AMIS, y Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), también participaron en el webinar y coincidieron en que el principal reto es llevar información clara a la población, de modo que las personas consideren protegerse a través de un seguro que les otorgue estabilidad.

Silvia Singer enfatizó que, para que los consumidores puedan tomar buenas decisiones respecto a los seguros, es necesario considerar lo siguiente:

Conocimiento de las necesidades y posibilidades: La clave para elegir un seguro es conocer tanto las necesidades como las posibilidades personales; esto es, identificar qué se requiere y qué se puede pagar. Búsqueda de información: Aprender a buscar y comparar información es fundamental para decidir mejor. Claridad y accesibilidad: La información disponible debe ser clara y accesible para que los usuarios comprendan las opciones existentes. Pensamiento crítico: Los consumidores deben desarrollar la capacidad de analizar las diferentes ofertas del mercado y decidir cuál es la más adecuada según su presupuesto.

Para ejemplificar este proceso, la directora del MIDE mencionó que, si una persona no puede adquirir un seguro de vida costoso, la información debería orientarla a decidir entre un seguro de vida o un seguro educativo para sus hijos, priorizando el producto que más contribuya a su bienestar familiar, como asegurar la continuidad educativa de los menores.

En general, la educación financiera debe acentuar el conocimiento de las necesidades y las posibilidades de cada persona, lo que permitirá tomar mejores decisiones y acceder a un mayor bienestar, consideró la especialista.

Los riesgos más comunes a los que se enfrentan las personas

Durante el webinar, Oscar Rosado Jiménez y Silvia Singer identificaron los principales riesgos que pueden afectar la estabilidad y los activos de las personas:

Personales

Económicos

Sociales

Climáticos

Protegerse mediante una buena administración del dinero y a través de un seguro puede ayudar a afrontar situaciones como:

Accidentes

Enfermedades

Imprevistos o eventualidades inesperadas

Incidentes graves que no podrían cubrirse con recursos propios

Pérdida de la vida (fallecimiento), evitando complicaciones financieras para la familia

Catástrofes

Activos y valores en riesgo

El seguro se presenta como una herramienta clave para proteger lo más valioso, tales como:

Salud

Familia

Patrimonio (activos), ya que, al no estar asegurados, podrían perderse

Bienes específicos que pueden requerir cobertura, como automóviles, bicicletas o mascotas

Finalmente, Singer advirtió que una mala administración del dinero y la falta de protección pueden derivar en estrés financiero, e incluso, llegar a la insolvencia ante un imprevisto importante.