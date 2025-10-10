SNEF 2025: Condusef dice que la educación financiera avanza, pero aún hay pendientes

El panorama de la educación financiera en México muestra un avance positivo, pero aún enfrenta desafíos significativos para asegurar que la población cuente con las habilidades financieras necesarias.

En entrevista con El Economista, Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reconoce que, aunque el interés crece, el camino hacia la toma de decisiones informadas y el bienestar económico es largo.

Mejora calificación, pero falta “mucho”

Rosado Jiménez dice que la educación financiera en México se acerca a ocho de 10, destacando un progreso notable:

Avance significativo: Después de muchos años estancada en seis, la calificación sube gracias a una mayor conciencia sobre el impacto del manejo del dinero en la vida diaria y el futuro, incluyendo la vejez.

Después de muchos años estancada en seis, la calificación sube gracias a una sobre el impacto del en la vida diaria y el futuro, incluyendo la vejez. Interés creciente: Existe una avidez por parte de jóvenes y segmentos urbanos con educación superior que buscan activamente información sobre crédito, ahorro e inversión .

Existe una avidez por parte de jóvenes y segmentos urbanos con educación superior que buscan activamente información sobre . Consenso institucional: Tanto autoridades como instituciones financieras y educativas han entendido la necesidad de impulsar este tema para el desarrollo individual y nacional.

Los principales retos y vulnerabilidades

A pesar del optimismo, el presidente de la Condusef señala que existen tareas pendientes que impiden alcanzar el nivel óptimo de salud financiera en el país.

1. El reto del presupuesto y el control de gastos

El tema más complicado para la población sigue siendo la gestión básica del dinero:

Dificultad principal: Llevar un registro mínimo de ingresos y gastos (en papel o Excel).

Llevar un de (en papel o Excel). Falta de distinción: No saber diferenciar entre gastos necesarios, ocio, recreación y el monto a destinar para ahorro o pago de deudas.

2. La vulnerabilidad de los adultos mayores

Las personas de la tercera edad representan el segmento más vulnerable en materia financiera:

Desventaja generacional: Pertenecen a una época con menor penetración digital y menor cultura financiera.

Pertenecen a una época con menor penetración digital y menor cultura financiera. Problemas digitales: Tienen mayores dificultades para interactuar con el mundo online y el sistema financiero moderno.

Tienen mayores dificultades para interactuar con el y el sistema financiero moderno. Llamada a la acción: Rosado Jiménez enfatiza la importancia de abordar el manejo del dinero desde la juventud para prevenir problemas en la vejez.

3. La mayor amenaza: falta de conexión

El mayor riesgo no es la complejidad de los productos, sino el desinterés y la falta de conexión emocional con la educación financiera:

Un de vida: El manejo del dinero debe verse como un asunto cotidiano y de calidad de vida , no solo de matemáticas o finanzas.

El debe verse como un asunto cotidiano y de , no solo de matemáticas o finanzas. Riesgo: Que la población no comprenda su importancia y no busque la vasta información disponible.

La Condusef impulsa la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF)

Para combatir estos retos y seguir empoderando a la población con información de calidad, la Condusef organiza la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF).

La 18ª edición de la SNEF busca el bienestar y la salud financiera a través de cuatro ecosistemas: fortaleza, perseverancia, certeza y plenitud.

Tendrá dos versiones: presencial, del jueves 23 al domingo 26 de octubre en el Monumento a la Revolución, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

La edición virtual para aquellos que viven fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la cual se llevará a cabo del lunes 20 de octubre al 31 de diciembre. Es un evento gratuito, en donde habrá diversas actividades, juegos y conferencias para toda la familia.

La SNEF brinda la posibilidad de que las personas se acerquen de una manera entretenida, divertida y lúdica al tema del manejo del dinero.

Van a participar bancos, afores, aseguradoras, sociedades financieras populares, así como gremios del sector, entre ellos, las asociaciones de Bancos de México, Mexicana de Instituciones de Seguros y Mexicana de Afores.