De la donación al beneficiario: cómo funciona el crowdfunding y qué comisiones pueden cobrarte

En México, cada vez es más común encontrar campañas de financiamiento colectivo (crowdfunding) para solventar gastos médicos, apoyar emprendimientos, financiar proyectos culturales o reunir recursos ante emergencias. Estas plataformas digitales son populares por permitir que miles de personas contribuyan con pequeñas o grandes cantidades de dinero desde internet.

Sin embargo, antes de donar o iniciar una colecta, conviene entender cómo funcionan estos servicios, qué papel desempeñan las plataformas y cuáles son los costos que pueden descontarse de los recursos recaudados, ya que el monto que recibe el beneficiario no siempre coincide con la cifra mostrada en la campaña.

¿Qué es el crowdfunding?

El crowdfunding es un mecanismo mediante el cual un gran número de personas aporta recursos para apoyar una causa, proyecto o negocio a través de plataformas digitales. En México, las Instituciones de Financiamiento Colectivo forman parte de las entidades reguladas por la Ley Fintech y son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La CNBV indica que estas plataformas ponen en contacto a quienes buscan recursos con personas interesadas en aportar dinero mediante medios electrónicos; también explica que el financiamiento colectivo puede operar mediante esquemas de deuda, capital o copropiedad y regalías, dependiendo del tipo de proyecto y de la plataforma utilizada.

Actualmente existen diversas instituciones autorizadas para operar este modelo en México; para saberlo, sólo necesitas verificar en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y lo puedes hacer si das CLIC AQUÍ.

¿Cómo funciona el proceso de recaudación?

Para iniciar una campaña, el impulsor debe registrar su proyecto en una plataforma específica, detallando sus objetivos, la meta financiera a alcanzar y el tiempo límite para lograrlo. Es crucial elegir el modelo adecuado, ya sea de donación, recompensa, préstamo o capital, dependiendo de la naturaleza y los fines de la iniciativa.

Una vez activa la campaña, los interesados pueden realizar sus aportaciones mediante diversos métodos de pago digitales, como tarjetas bancarias o transferencias electrónicas. Las plataformas operan como garantes de seguridad y transparencia, permitiendo que el fondeador verifique en tiempo real el avance de la recaudación y el cumplimiento de las metas propuestas.

El papel de las plataformas

Las empresas de crowdfunding funcionan como intermediarias. Su labor consiste en alojar la campaña, procesar los pagos, verificar transacciones, concentrar los recursos y transferirlos posteriormente al beneficiario o responsable de la colecta.

Además de facilitar los pagos, muchas plataformas ofrecen herramientas para difundir campañas, mostrar avances de recaudación, enviar actualizaciones a los donantes y generar reportes sobre los fondos recibidos.

Este modelo permite que una campaña reciba las aportaciones de personas ubicadas en distintas ciudades o incluso países, algo que sería más complicado si el organizador tuviera que gestionar individualmente cada donación.

¿Qué comisiones pueden descontarse?

Uno de los aspectos que con frecuencia pasa desapercibido es que la mayoría de las plataformas cobra algún tipo de comisión. Dependiendo del servicio, el cargo puede corresponder al procesamiento de pagos, al uso de la plataforma o a ambos conceptos.

Por ejemplo, GoFundMe señala que iniciar y administrar una campaña no tiene costo para el organizador, pero sí se descuenta una comisión por transacción de cada donación para cubrir el procesamiento de pagos y las medidas de seguridad asociadas a las transferencias electrónicas.

La propia plataforma indica que los fondos transferidos al beneficiario corresponden al total recaudado menos las comisiones de procesamiento. También señala que algunos donantes pueden realizar aportaciones voluntarias para contribuir al mantenimiento del servicio.

Debido a estos descuentos, algunas personas que organizan colectas optan por solicitar transferencias directas a cuentas bancarias propias. De esta manera buscan recibir el monto íntegro de las aportaciones, aunque renuncian a las herramientas de administración, difusión y seguimiento que ofrecen las plataformas especializadas.

Ventajas y riesgos

Entre los principales beneficios del crowdfunding destacan:

Permite recaudar fondos de forma rápida y desde cualquier lugar.

Facilita la difusión masiva de proyectos o causas.

Ofrece transparencia sobre el avance de la campaña.

Centraliza los pagos y simplifica la administración de recursos.

No obstante, también existen riesgos; uno de ellos es que una campaña no alcance la meta establecida, otro es la posibilidad de encontrar plataformas o colectas fraudulentas, especialmente cuando operan fuera de los mecanismos regulados o sin información verificable.

La CNBV recomienda verificar que las instituciones de financiamiento colectivo cuenten con autorización para operar cuando se trate de servicios financieros regulados. Asimismo, especialistas en educación financiera sugieren revisar cuidadosamente las condiciones de uso, las comisiones aplicables y los mecanismos de protección para usuarios y donantes antes de realizar aportaciones.

Antes de donar

Si una persona desea apoyar una campaña, conviene revisar quién organiza la colecta, cuál es el destino de los recursos, qué porcentaje podría descontarse por comisiones y qué mecanismos existen para dar seguimiento a los fondos.

En el caso de quienes buscan recaudar dinero, comparar plataformas y conocer sus costos puede marcar una diferencia importante en el monto final recibido. Aunque las comisiones suelen financiar servicios de seguridad y procesamiento de pagos, conocerlas desde el inicio ayuda a evitar sorpresas y a establecer metas de recaudación más realistas.