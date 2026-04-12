Crowdfunding avanza en inclusión financiera, pero enfrenta restricciones fiscales

El financiamiento colectivo (crowdfunding) ha contribuido a ampliar el acceso al crédito y la inversión en México; sin embargo, su potencial para profundizar la inclusión financiera aún enfrenta restricciones regulatorias y fiscales, señaló Gerardo Obregón, director general de Prestadero, en el marco de la publicación de su “Reporte Anual 2025”.

“Nosotros hacemos desde nuestra trinchera lo que mejor sabemos hacer, que es dar crédito justo y seguir creciendo en forma ordenada… creemos que tenemos lo que se requiere para hacer un cambio real en el acceso a crédito en México”, afirmó el directivo.

No obstante, el avance del sector ocurre en un entorno con limitantes estructurales. Entre ellas, Obregón destacó el tratamiento fiscal aplicable a las plataformas, particularmente el esquema de retenciones de ISR (Impuesto sobre la Renta), que implica el descuento anticipado de una parte de los ingresos generados por los inversionistas –como los intereses– y su entero al fisco como pago provisional.

En este contexto, detalló que las plataformas de financiamiento colectivo enfrentan una retención de 20% sobre los intereses generados, frente a una tasa de 0.9% en otros intermediarios financieros como bancos y sociedades financieras populares (Sofipos). Esta diferencia, explicó, genera una asimetría regulatoria que impacta directamente en la liquidez del sistema, al reducir los recursos disponibles para reinversión y, con ello, la capacidad de originación de nuevos créditos.

“Las retenciones quitan flujo de la plataforma. Ese dinero que podría reinvertirse deja de circular, lo que impacta la cantidad de créditos que se pueden liberar”, señaló.

A pesar de este efecto, el modelo también ha evolucionado para adaptarse al marco fiscal. Las plataformas han incorporado mecanismos como la emisión de comprobantes fiscales (CFDI) de retenciones, con el objetivo de dar mayor visibilidad al impacto tributario y facilitar el cumplimiento de los inversionistas. Esto, si bien reduce la liquidez, aporta mayor certidumbre sobre el tratamiento de los rendimientos.

“Como inversionista, ya no tengo que preocuparme de cómo voy a declarar… y si tendré un conflicto con el fisco”, agregó Obregón.

En términos operativos, Prestadero liberó en el 2025 un total de 1,672 créditos por 188 millones de pesos, tras recibir más de 81,657 solicitudes. A nivel acumulado, la plataforma superó los 1,259 millones de pesos colocados, con más de un millón de usuarios registrados y 14,725 inversionistas activos.

Plan México

Bajo este panorama, el sector también busca mayor integración en la estrategia económica nacional. Obregón señaló que las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) pueden desempeñar un papel más relevante en iniciativas como el “Plan México”, al ya contribuir con crédito accesible y condiciones competitivas.

“Sí nos gustaría que de repente nos incluyeran más… cada vez es una industria más relevante, cada vez más reconocida y creo que cada vez se nos dibuja como un sector que está haciendo las cosas bien”, indicó.

En línea con ello, destacó que el modelo permite alinear intereses entre inversionistas y acreditados, lo que facilita ofrecer condiciones más eficientes sin intermediación tradicional.

De acuerdo con el reporte, la tasa promedio de los créditos se ubicó en 23.93%, mientras que los inversionistas obtuvieron un rendimiento neto de 20.60%, niveles que se mantienen competitivos dentro del mercado de crédito al consumo.

En cuanto al perfil de los usuarios, la participación de mujeres en los créditos liberados alcanzó 32.18%, desde 22% en el 2020. Por destino, más del 66% de los créditos se utilizó para consolidación de deudas, lo que refleja su uso como herramienta para mejorar condiciones financieras.

Si bien el sector muestra avances en inclusión financiera, su consolidación, consideró el directivo, dependerá de ajustes regulatorios y una mayor articulación con políticas públicas.

“La demanda no es solo por acceso, sino por mejores condiciones en tasas, oferta y educación financiera”, concluyó Obregón.