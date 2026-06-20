CNTE acumula 36 días sin clases en Oaxaca durante el ciclo escolar 2025-2026

En lo que va de 2026, los alumnos de las escuelas públicas de Oaxaca y de los estados que tienen como profesores a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han acumulado 27 días sin clases debido al plantón que mantienen en la Ciudad de México desde el pasado 25 de mayo.

Durante 2025, los alumnos de Oaxaca se quedaron sin clases al menos 34 días debido a movilizaciones de integrantes de la CNTE.

En el ciclo escolar actual, que inició el 1 de septiembre de 2025 y concluirá el 15 de julio de 2026, los maestros oaxaqueños han realizado manifestaciones durante al menos 36 días hábiles, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.

Según el Calendario Escolar de la SEP, el ciclo 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase, el mínimo establecido por la ley de educación vigente, por lo que ya se ha perdido 19% de los días programados.

De acuerdo con SEP, en Oaxaca, 10,653 escuelas se encontraban en paro. Además, 49,519 profesores, que representan 90.16% de la planta docente estatal, habían suspendido actividades para participar en las movilizaciones.

Por esa razón, hasta la semana pasada resultaban afectados al menos 734,054 alumnos, equivalentes a 92.13% de la matrícula inscrita en el ciclo actual en las escuelas públicas de esa entidad.

Desde el 25 de mayo pasado y, con mayor intensidad, se han realizado movilizaciones en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Baja California.

Hasta la semana pasada, a escala nacional, estaban en paro 88,546 docentes de 17,417 escuelas afectando a un millón 410,459 alumnos.

Del 25 de mayo al 20 de junio han transcurrido 25 días naturales, de los cuales 20 fueron hábiles.

Demandas

Conforme a pliego petitorio presentado el 1 de mayo pasado, la CNTE demanda la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; la abrogación de los remanentes normativos de la reforma educativa de 2013 y de las disposiciones derivadas de la reforma de 2019.

Entre sus principales exigencias se encuentra la desaparición de la USICAMM.

La otra demanda principal es un incremento salarial de 100%.

Además, plantearon otras 10 demandas políticas; dos educativas; seis de justicia; 13 administrativas; 24 económicas; al menos seis de seguridad social y cuatro sociales.

En respuesta, el gobierno federal ha señalado que hay atención permanente a las demandas del magisterio y una agenda para abordar los temas relacionados con la Usicamm y la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

El pasado 17 de junio la CNTE acordó con los gobiernos federal y de Oaxaca que “el gobierno federal otorgará un recurso económico al magisterio oaxaqueño, para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el siclo escolar 2025-2026”.

La presidenta, Claudia Sheinbaum ha señalado que no hay explicación para que los docentes realicen manifestaciones y que su actitud demuestra que existe un interés político por afectar la Copa Mundial o la imagen de México a nivel internacional.

De enero de 2025 a la fecha se han perdido 61 días de clases debido a movilizaciones en las que han participado profesores de Oaxaca. Las fechas y acciones realizadas se detallan a continuación.

Días sin clases en escuelas de Oaxaca por manifestaciones de la CNTE.Gráfico: El Economista

En este recuento no se incluyen las marchas o manifestaciones realizadas en fines de semana, días festivos o en las que solo fueron convocados uno o algunos representantes por grupos seccionales del sindicato.

Tampoco se suspendieron labores por fuertes lluvias, como ocurrió en junio de 2025 debido al paso de la tormenta tropical Erick.