Día del Padre: apps ganan terreno frente a regalos tradicionales

El Día del Padre ya no se explica únicamente desde las categorías tradicionales. Corbatas, relojes, herramientas, fragancias o gadgets siguen presentes en la temporada, pero el consumo digital empieza a ganar espacio con una oferta de aplicaciones móviles enfocadas en bienestar, productividad, seguridad, aprendizaje y convivencia familiar.

La estrategia comercial cambia porque el regalo ya no sólo se mide por el objeto, sino por el uso que puede generar. Una suscripción mensual, una app de entrenamiento, un asistente de inteligencia artificial o una plataforma para fortalecer el vínculo con los hijos pueden tener un valor práctico en la rutina diaria de los padres.

En México, esta tendencia llega en un momento en el que el celular se ha convertido en una herramienta central para organizar trabajo, familia, finanzas, entretenimiento y autocuidado. Según los especialistas, para muchos padres, las aplicaciones ya no son accesorios digitales: son soluciones que ayudan a administrar tiempo, reducir pendientes, cuidar información personal o abrir espacios de conexión con los hijos.

Con motivo del Día del Padre 2026, una selección de apps pone sobre la mesa una lectura del consumo contemporáneo: los regalos más atractivos no siempre son los más costosos, sino aquellos que resuelven necesidades concretas y permanecen activos después de la celebración.

Regalos con uso

El principal cambio está en la funcionalidad. A diferencia de un regalo físico de uso ocasional, una app puede integrarse todos los días a la vida de quien la recibe. Esa permanencia la vuelve una alternativa relevante para consumidores que buscan obsequios útiles y personalizados.

En esta categoría, SASU, una aplicación mexicana diseñada para fortalecer la relación entre padres e hijos. La plataforma fue creada por María José Hagerman, especialista en impacto social, y Dora Ruiz Galindo, pedagoga, con un enfoque dirigido a familias con niñas y niños de entre 2 y 8 años.

La propuesta de SASU responde a una tensión común en la paternidad actual: la falta de tiempo de calidad. Con agendas laborales extensas y múltiples responsabilidades, muchos padres buscan herramientas que les permitan crear momentos de convivencia sin depender de grandes planes o largos periodos disponibles.

Las aplicaciones móviles permiten que el regalo del Día del Padre pase de la compra puntual al beneficio cotidiano", María José Hagerman, especialista en impacto social y creadora de SASU.

La compañía plantea actividades breves a través de funciones como Momento SASU, orientado a conversar sobre emociones; Actividades en Casa, con retos creativos de uno a cuatro minutos; Cuentos con Valores, enfocados en empatía, respeto e inteligencia emocional; y Baúl de Recuerdos, una herramienta para conservar fotografías, dibujos y momentos especiales.

Bienestar en pantalla

El bienestar es otra de las categorías que impulsa el regalo digital. Apple Fitness+, Nike Run Club y Calm atienden necesidades distintas, pero comparten una misma lógica: facilitar hábitos de salud desde el teléfono.

Apple Fitness+ está orientada a padres que buscan entrenamientos guiados de fuerza, yoga, pilates, ciclismo, caminata, meditación y ejercicio funcional. Su integración con Apple Watch permite dar seguimiento a métricas como frecuencia cardiaca, calorías y progreso, lo que convierte la rutina en una experiencia medible.

Nike Run Club, en cambio, responde al crecimiento de las comunidades de corredores y al interés por actividades físicas accesibles. La aplicación incluye carreras guiadas, planes de entrenamiento, retos, estadísticas y seguimiento con GPS. Para padres que quieren iniciar o retomar el ejercicio, puede funcionar como entrenador digital.

Calm amplía el concepto de bienestar hacia el descanso y la salud emocional. Con meditaciones guiadas, ejercicios de respiración, música para concentración y contenidos para dormir, la app se inserta en una conversación cada vez más presente: el manejo del estrés en personas con jornadas demandantes.

Estas plataformas muestran que el regalo digital también puede asociarse con autocuidado. Para marcas y consumidores, la tecnología ya no sólo sirve para hacer más cosas, sino también para vivir con mayor orden y equilibrio.

Productividad y seguridad

La productividad cotidiana se ha convertido en otra necesidad para los padres modernos. Evernote y Todoist ofrecen herramientas para administrar pendientes, documentos, citas, actividades escolares, proyectos laborales y tareas familiares.

Evernote opera como una oficina digital portátil: permite crear notas, escanear documentos, guardar fotografías, almacenar archivos y sincronizar información entre dispositivos. Todoist, por su parte, organiza tareas por proyectos, prioridades, fechas límite y recordatorios, con la posibilidad de compartir pendientes.

En el mismo segmento aparece ChatGPT, que se posiciona como asistente para redactar correos, planear viajes, resolver dudas escolares, preparar presentaciones, generar ideas o estructurar actividades familiares. Su atractivo está en la amplitud de usos: trabajo, aprendizaje, creatividad y organización doméstica.

La seguridad digital también entra a la lista de regalos con 1Password, una herramienta para almacenar contraseñas, tarjetas, documentos oficiales y notas privadas. En un contexto donde las familias administran decenas de cuentas bancarias, correos, plataformas de streaming, compras y servicios digitales, proteger datos personales se vuelve una necesidad doméstica.

El entretenimiento y el aprendizaje completan la selección con CapCut y Duolingo. La primera permite editar videos familiares con música, subtítulos, efectos y transiciones; la segunda convierte el aprendizaje de idiomas en sesiones breves y accesibles.

El punto de fondo es que el Día del Padre se abre a una nueva categoría de consumo: regalos digitales con utilidad sostenida. Las apps no sustituyen la celebración, pero sí ofrecen una forma distinta de acompañarla. En lugar de entregar sólo un producto, permiten regalar tiempo, orden, seguridad, bienestar, creatividad o convivencia.

Para el mercado, esta tendencia confirma que el celular también se está convirtiendo en escaparate de temporada. Para papá, puede ser una herramienta más para cuidar su salud, organizar su día, proteger su información y conectar mejor con su familia.