Lionel Messi y los récords que aún puede romper en el Mundial 2026: el trono goleador está a un paso

Lionel Messi llegó al Mundial de 2026 con prácticamente todos los logros posibles en su carrera, pero su debut con Argentina demostró que todavía tiene espacio para seguir escribiendo historia. A sus casi 39 años, el capitán albiceleste firmó un triplete ante Argelia y dejó varios récords al alcance de la mano en lo que podría ser su última Copa del Mundo.

La victoria de Argentina por 3-0 en Kansas City no solo significó un arranque ideal para el campeón defensor. También colocó a Messi en la cima de varias estadísticas históricas y lo dejó a un paso de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales.

Messi ya hizo historia con seis Copas del Mundo

Antes incluso de marcar su primer gol, el astro rosarino rompió una barrera inédita. Con su aparición ante Argelia se convirtió en el primer futbolista en disputar partidos en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Norteamérica 2026.

Aunque Cristiano Ronaldo podría igualar la marca, Messi fue el primero en alcanzarla dentro del terreno de juego.

El récord más importante: máximo goleador histórico de los Mundiales

La gran noticia de la noche llegó con los tres goles que anotó frente a Argelia.

Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca que ostentaba en solitario el alemán Miroslav Klose, campeón mundial en Brasil 2014.

Con ese triplete, además, dejó atrás a otras leyendas como el brasileño Ronaldo Nazário, quien terminó su carrera mundialista con 15 anotaciones.

Así marcha la tabla histórica de goleadores mundialistas

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles

Lionel Messi (Argentina) – 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles

Gerd Müller (Alemania) – 14 goles

Con al menos dos partidos más garantizados en la fase de grupos, frente a Austria y Jordania, Messi tiene la oportunidad de quedarse con el récord en solitario y convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

También puede romper la marca de más victorias

Otro registro que aparece en el horizonte pertenece nuevamente a Klose.

Antes del inicio del torneo, Messi acumulaba 16 victorias en Copas del Mundo, apenas una menos que las 17 que consiguió el exdelantero alemán durante su carrera mundialista.

Tras vencer a Argelia, el argentino ya alcanzó esa cifra, por lo que una nueva victoria de la Albiceleste le permitiría adueñarse también de este récord.

Más de 200 partidos con Argentina

La noche histórica también coincidió con otro hito personal.

Messi llegó a los 200 partidos disputados con la selección argentina, una cifra que refuerza su lugar como uno de los futbolistas más importantes en la historia del combinado albiceleste.

Además, amplió su registro como máximo goleador de Argentina, alcanzando los 120 tantos con la camiseta nacional.

El récord que parece imposible

Aunque Messi sigue rompiendo marcas, existe una que luce fuera de alcance.

Se trata del récord de más goles anotados en una sola edición de la Copa del Mundo, establecido por el francés Just Fontaine en Suecia 1958 con 13 tantos.

El argentino ya suma tres en este torneo, pero necesitaría una actuación extraordinaria para acercarse a una cifra que permanece intacta desde hace casi siete décadas.

Mbappé, el heredero que amenaza sus marcas

Mientras Messi sigue ampliando su leyenda, otro nombre aparece en el retrovisor: Kylian Mbappé.

El delantero francés llegó a 14 goles mundialistas tras marcar un doblete frente a Senegal y se mantiene como el principal candidato para desafiar los récords históricos del argentino y de Klose en los próximos años.

Por ahora, sin embargo, el escenario pertenece a Messi. El campeón del mundo igualó la marca más importante de la historia de los Mundiales y tiene ante sí la posibilidad de quedarse solo en la cima. A sus 38 años, el rosarino sigue demostrando que su relación con los récords está lejos de terminar.

Con información de agencias