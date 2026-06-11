Crowdfunding hila tres semestres con niveles elevados de incumplimiento

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) de préstamos, conocidas como plataformas de crowdfunding, hilan tres semestres con niveles elevados de incumplimiento crediticio, con tasas que en algunos casos superan 30%, durante estos tres periodos, de acuerdo con el Reporte de Estabilidad Financiera junio 2026, publicado recientemente por el Banco de México (Banxico).

Según el documento, el incumplimiento promedio del sector se ubicó en 8.6% del monto financiado. Esto significa que, por cada 100 pesos canalizados a través de plataformas de crowdfunding de crédito, alrededor de 8.6 pesos registraron algún incumplimiento de pago. El nivel fue ligeramente superior al reportado en el primer y segundo semestre del 2025, cuando el indicador se situó en 8.4% en ambos periodos.

“Si bien estos niveles no implican, en principio, riesgos directos para el sector en su conjunto ni para la estabilidad del sistema financiero, sí podrían constituir una fuente de vulnerabilidad para los inversionistas que participan en este tipo de esquemas”, se lee en el reporte.

El informe de Banxico se da en un contexto en el que las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) mantienen una trayectoria de expansión, aunque sin nuevas autorizaciones recientes.

Al cierre de abril existían 88 ITF autorizadas conforme a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), sin nuevas entidades aprobadas desde octubre del 2025.

Del total de instituciones autorizadas, 27 corresponden a Instituciones de Financiamiento Colectivo y 61 a Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), segmento que concentra la mayor parte de las entidades reguladas bajo la Ley Fintech.

“Las ITF ofrecen soluciones financieras novedosas que complementan el mercado actual, impulsando así la inclusión, la eficiencia y la competencia entre los actores del sector”, señaló Banxico en el documento.

A pesar de su crecimiento, el sector aún mantiene una participación reducida frente al sistema bancario. Con cifras a abril del 2026, los activos totales de las ITF equivalieron a 0.5% de los activos de la banca múltiple.

No obstante, Banxico destacó que su tamaño ya se acerca al de otros grupos de pequeños intermediarios financieros. Los activos de las ITF equivalen a 37.2% de los activos de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y a 24.5% de los activos de las sociedades Cooperativas De Ahorro y Préstamo (Socaps), con una trayectoria de expansión sostenida.

En el caso de las IFPE, los Fondos de Pago Electrónico Emitidos (FPEE), es decir, los recursos que los usuarios mantienen en cuentas o monederos digitales operados por estas instituciones para realizar pagos, transferencias o compras, también mantienen una escala reducida frente al sistema bancario, al representar 0.7% de los depósitos en marzo del 2026. Sin embargo, continúan en crecimiento, al pasar de 29,695 millones de pesos en abril de 2025 a 54,814 millones de pesos en abril del 2026.

De acuerdo con el reporte, los principales sectores que integran la composición de los FPEE son empresas, con 37.2%; particulares, con 31.9%; y otros intermediarios financieros del país.

Madurez del sector

El reporte de Banxico destaca que el avance de las ITF ocurre en un ecosistema fintech que muestra señales de madurez. Con datos de Finnovista, citados por el banco central, el número de empresas fintech, considerando a las no reguladas, en México se ubicó en 795 durante 2025.

Según dicho reporte, el sector se encuentra en una fase de consolidación, caracterizada por la ausencia de crecimientos abruptos y por una mayor madurez del ecosistema, donde los jugadores existentes enfrentan el reto de escalar sus modelos y consolidar su posicionamiento competitivo.

Finnovista estima que para el 2028 los ingresos de las fintech crecerán 4.6 veces respecto a los niveles observados en el 2025. Dentro del ecosistema, el segmento de préstamos continúa concentrando el mayor número de empresas, seguido por infraestructura tecnológica para bancos y fintech, considerado uno de los sectores con mayor dinamismo.