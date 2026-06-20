¿Cuándo es la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ en la CDMX?

La 48 edición de la Marcha del Orgullo Gay (LGBTTTIQAP+) en la Ciudad de México ya tiene fecha, será el 27 de junio y partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo CDMX.

Para este 2026, el lema de la marcha es: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”

¿A qué hora inicia la Marcha del Orgullo Gay?

De acuerdo con los organizadores, la convocatoria para partir del monumento histórico ubicado sobre Paseo de la Reforma es a las 10:00 horas. No obstante, los diversos contingentes podrían llegar desde horas antes o salir un poco después de la hora indicada.

¿Cuándo es el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQAP+?

Oficialmente la conmemoración es el 28 de junio, fecha en la que se destaca la diversidad de estilos de vida, convicciones, preferencias, formas de amar y formas de ser para que sea visibilizada y luchas por los derechos que como seres humanos todas, todos y todes tenemos.

Sin embargo, en la CDMX la marcha se llevará a cabo el sábado 27 de junio, porque como es costumbre, la celebración se realiza el último fin de semana marcado durante el Mes del Orgullo.

Marcha LGBTTTIQAP+ y futbol mundial

Este 2026, la Ciudad de México está bajo la mirada del mundo debido a que es una de las sedes que albergan la Copa Mundial de la FIFA, un acontecimiento que inevitablemente pone sobre la mesa discusiones relacionadas con los derechos humanos, la inclusión, seguridad, el espacio público y la justicia social.

En este contexto, los organizadores de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ refieren que “resulta indispensable reflexionar y cuestionar qué ciudad y qué país se muestra al mundo, pero también sobre las desigualdades, violencias y exclusiones que continúan enfrentando millones de personas históricamente discriminadas”.

Por ello y ante el temor de que en esta ocasión la marcha no pudiera ingresar al Zócalo CDMX, el Gobierno capitalino aclaró que las personas asistentes a la movilización sí podrán ingresar y arribar a pie al Zócalo capitalino el próximo 27 de junio.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) y la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (Seundadis) precisaron que a través del diálogo entre autoridades, personas activistas, organizaciones y colectivos, se alcanzaron acuerdos para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades.

En este sentido, todas las personas que participen en la Marcha del Orgullo podrán arribar a pie al Zócalo capitalino sin ningún inconveniente, y acceder al espacio donde se desarrolla el FIFA Fan Festival.

La única variación respecto a años anteriores es que, como parte de los acuerdos alcanzados mediante el diálogo, el escenario principal de cierre no se instalará en el Zócalo capitalino y, por esta ocasión, será ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se llevará a cabo el programa artístico y musical de la jornada.

Asimismo, los vehículos y automotores participantes mantendrán su recorrido sobre Avenida Paseo de la Reforma y concluirán su trayecto en Reforma Norte, antes de Avenida Juárez, conforme a las disposiciones operativas y de seguridad establecidas para el evento.

El “tramo del silencio”

La marcha LGBTTTIQAP+ implementará nuevamente el denominado “tramo del silencio”, un espacio profundamente simbólico dedicado a honrar la memoria de las personas de la diversidad sexual y de género que han sido víctimas de crímenes por prejuicio, desaparición, violencla, discriminación y abandono institucional y social.

Dejaron en claro que el “tramo de silencio” representa también una denuncia frente a las violencias que continúan arrebatando vidas y vulnerando derechos en México.

¿Dónde se ubicará el “tramo del silencio”?

Estará comprendido, como en ediciones anteriores, desde la Glorieta de las Mujeres que luchan hasta el Antimonumento +43 y el recientemente instalado "Aquí nadie olvida".

¿ Qué significa LGBTTTIQAP+ ?