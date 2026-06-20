La doble cara de Santiago Nieto

La llamada “Cuarta Transformación” ha edificado su legitimidad sobre el pilar de la austeridad republicana, un mandato ético que exige a los servidores públicos vivir en la “justa medianía”. Sin embargo, los frecuentes episodios de opulencia y dispendio por parte de varios perfiles de Morena ofrecen una preocupante radiografía de cómo el discurso de la moderación choca frontalmente con la terca realidad de los privilegios.

Lejos del discurso de la moderación solicitada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, exhibe públicamente una vida rodeada de opulencia, privilegios y exclusividad, como fue su presencia en el partido inaugural del Mundial de Futbol FIFA 2026, el pasado 11 de junio del presente año, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Si bien es cierto que actualmente Santiago Nieto no ocupa ningún cargo en la administración pública, ya que renunció a la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a finales de mayo del presente año, para buscar un cargo de elección popular en el estado de Querétaro bajo las siglas y colores de Morena, debería ajustar su actuar bajo los principios de la austeridad republicana predicada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor López Obrador.

La pomposa exhibición de Nieto Castillo ofrece una preocupante radiografía de cómo el discurso de la moderación choca frontalmente con la terca realidad de los privilegios. Es un claro ejemplo sobre cómo la simulación discursiva de la austeridad y moderación choca de frente con la vida de los privilegios.

Y es que lejos de una obligada discreción, los hábitos de consumo de Nieto Castillo continúan alineados con los círculos más exclusivos. Su reciente aparición en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en el Estadio Ciudad de México, evidencia que la austeridad es un ropaje político que se viste en los mítines y se quita en los torniquetes de las zonas VIP.

No es la primera vez que Santiago Nieto se ve envuelto en situaciones de glamurosas y ostentoso derroche. En noviembre de 2021, la celebración de su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, en Antigua, Guatemala, un evento que pretendía pasar inadvertido se convirtió en una crisis de Estado cuando las autoridades guatemaltecas retuvieron un avión privado en el que viajaban invitados de la élite política y empresarial mexicana con 35,000 dólares en efectivo no declarados.

El escandaloso derroche, lujo y ostentación del enlace matrimonial de Nieto Castillo y la consejera electoral Humphrey, generó la crítica pública del entonces presidente de México, López Obrador, por su abierta incompatibilidad con la “austeridad franciscana” pregonada por el político tabasqueño, provocando su fulminante renuncia a la dirección de la UIF.

Santiago Nieto Castillo representa el síntoma de una burocracia que predica el desapego material para el ciudadano de a pie mientras habita, celebra y se recrea en las dinámicas de la misma élite que discursivamente condena. Su presencia en áreas exclusivas y eventos de alto costo, como la inauguración del Mundial de Fútbol en el Estadio Ciudad de México -que estuvo fuera del alcance de los bolsillos de la mayoría de mexicanos- confirma que el gusto por los entornos de élite no fue un desliz del pasado del ex titular de la UIF, sino un estilo de vida permanente.

Esta doble moral de Nieto Castillo fue cuestionada duramente en las redes sociales, principalmente por usuarios de Querétaro, donde le recuerdan que se enfunda en el chaleco guinda recorriendo colonias populares “vendiendo” humildad, abrazando señoras, y hablando del pueblo, algo que nadie se la “compra”. Le fustigan que, si tanto presume de su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, “¿Por qué no te fuiste a acompañarla en el Deportivo Galeana? ¿Por qué preferiste el Estadio? ¿Por qué preferiste la grada cara, la foto cómoda y el privilegio?”.

En política se mide el doble discurso por la distancia que separa a las palabras de los actos. Santiago Nieto Castillo manejó una de las herramientas más poderosas del Estado bajo la bandera de la justicia social y la pureza administrativa: La UIF. Sin embargo, los datos duros demuestran que su efectividad en el combate de los delitos financieros fue deficiente.

Y es que durante su gestión al frente de la UIF (2018-2021), Santiago Nieto fue presentado como el brazo ejecutor contra la corrupción. No obstante, al analizar los datos consolidados de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Poder Judicial, el método de “congelamiento masivo” mostró ser más mediático que ministerial.

Si bien la UIF bajo su mando bloqueó miles de cuentas bancarias -alcanzando cifras récord en montos asegurados que llegaron a sumar más de 4,500 millones de pesos en un solo año-, el rigor legal no acompañó la estrategia, ya que, debido a la falta de un sustento penal sólido y al amparo de la jurisprudencia de la Suprema Corte (que limita los bloqueos de la UIF a peticiones estrictamente internacionales), el organismo terminó perdiendo la gran mayoría de los juicios.

De acuerdo con registros de la propia UIF en transiciones posteriores, el monto de dinero que los tribunales ordenaron devolver y desbloquear superó con creces lo que permaneció legítimamente asegurado. La efectividad real se disolvió en el debido proceso.

Los balances de la propia Secretaría de Hacienda demostraron un fenómeno institucional bochornoso. Debido a las pifias procesales, el organismo se vio obligado a desbloquear y devolver a los particulares un porcentaje de fondos significativamente mayor al que logró mantener firmemente decomisado o extinguido. El golpe mediático inicial se tradujo, al final del día, en una baja efectividad legal. Esa dualidad ha estado presente en Santiago Nieto.

El modus operandi de Santiago Nieto, de acuerdo con “fuentes” que pidieron el anonimato, era convenir con las instituciones bancarias la retribución dividendos por la “inmovilización” de fuertes sumas de dinero durante un determinado periodo de tiempo, lo cual realizaba a través de la UIF.

La narrativa oficial construyó alrededor de Nieto Castillo la figura de un “cazador de cuello blanco”. Sin embargo, esa imagen quedó manchada con uno de los expedientes más oscuro en el historial de Santiago Nieto. En febrero de 2022, detonó un escándalo mayor tras la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el abogado Juan Collado.

En ella, Collado acusó directamente a un grupo de abogados vinculados a Julio Scherer Ibarra -entonces todopoderoso Consejero Jurídico de la Presidencia- de operar una red de extorsión que utilizaba el aparato del Estado para despojarlo de sus bienes (específicamente la financiera Caja Libertad) a cambio de su libertad.

El testimonio judicial de Collado apuntó directamente a la gestión de Santiago Nieto en la UIF. Según la denuncia, se habrían pagado sumas millonarias a los intermediarios de Scherer con el objetivo explícito de que la UIF cerrara de manera fulminante las investigaciones de lavado de dinero en su contra.

Aunque Santiago Nieto negó categóricamente haber cerrado expedientes de forma irregular, el señalamiento dejó al descubierto cómo la UIF operaba durante su gestión: No como un órgano puramente técnico de inteligencia, sino como un garrote político de resultados discrecionales. Las narrativas políticas suelen desmoronarse no por la fuerza de la retórica de la oposición, sino por el peso específico de los datos y los hechos.