Número de sucursales se estabiliza; el de cajeros y corresponsales sigue al alza

En medio del repunte de las transacciones financieras digitales, el número de sucursales físicas (tanto de bancos como de otros jugadores) se ha estabilizado, mientras que el de cajeros automáticos muestra todavía un ligero crecimiento y el de corresponsales, es el que más ha aumentado.

El Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025 dado a conocer hace unos días, revela que al cierre del 2024, el número de sucursales en el país (de bancos y otros jugadores) fue de 18,295, lo que representó un crecimiento de apenas 1.0% respecto al 2023.

“El crecimiento de las sucursales se debió principalmente a que el Banco del Bienestar continuó con el establecimiento de nuevas, que ha venido realizando desde el 2022, alcanzando un total de 3,144, lo cual lo ubicó como el banco con mayor número de sucursales y cobertura del país”, explica.

De esta manera, con base en el documento, casi cuatro de cada cinco municipios contaron con una sucursal, y en estas localidades habitaba 99% de la población adulta del país.

Por sectores, la banca múltiple se mantuvo como la de mayor número de sucursales con 11,843 o 65% del total, siendo Banco Azteca el principal jugador de este segmento con 2,031 al cierre del 2024; seguido de BBVA con 1,691 y BanCoppel con 1,377.

Después se ubicó la banca de desarrollo con un total de 3,237 sucursales o 18% del total. Sin embargo aquí, Banco del Bienestar es el de mayor participación con 3,144 y luego Banjército con apenas 93.

En tercer lugar estuvieron las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) con 2,319 sucursales, 13% del total; y después las sociedades financieras populares (sofipos) con solo 896, o 5 por ciento.

Si se considera sólo el sector bancario, en el 2025 siguió la reducción en el número de sucursales, pues de acuerdo con cifras recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a octubre pasado había ya 11,421, es decir, 418 menos que en el mismo mes del 2024.

Cajeros, con crecimiento de 3.1%

Por otra parte, el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025, detalla que al cierre del 2024, había en el país un total de 69,126 cajeros automáticos (de todos los jugadores), un crecimiento de 3.1% respecto al 2023.

Con esta cifra, 83% de los municipios del país contó con al menos un cajero automático, y en éstos habita 99% de la población adulta.

La mayoría de los cajeros automáticos pertenece al sector de la banca múltiple con 64,285 al cierre del 2024, o 96% del total, siendo BBVA el de mayor cantidad de dispositivos de este tipo con 14,439, seguido de Banorte con 11,284 y Santander con 10,809.

Oxxo, el rey de los corresponsales

En lo referente a corresponsales, el documento resalta que al cierre del 2024, había 57,624, lo que implicó un crecimiento del 8.0% en su comparación con el 2023.

“Cuatro de cada cinco municipios –en los cuales habita 99% de la población adulta total del país–, contaron con un corresponsal. En promedio, un corresponsal tiene contrato con 10 instituciones financieras”, señala.

El principal corresponsal fue Oxxo, que concentró casi la mitad de los corresponsales (43%) con 24,568; seguido de la Red Yastás (administrada por Gentera) con 6,374 (11.0%) y Regalii con 5,430 (9 por ciento).