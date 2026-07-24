Precios del petróleo caen tras minimizarse el riesgo de desabastecimiento en el mar Rojo

Los precios del petróleo retrocedieron el viernes tras un fuerte repunte en la semana, ya que el mercado minimizó los riesgos de perturbación del suministro en el mar Rojo tras declaraciones de los rebeldes hutíes de Yemen.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cayó un 3.88% hasta 96.78 dólares. Durante la sesión llegó a perder hasta un 5%, tocando un mínimo de 95.13 dólares.

El día anterior había superado el umbral simbólico de los 100 dólares por primera vez desde el mes de mayo.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes, retrocedió un 3.12% hasta 89.31 dólares.

"Hay algunos movimientos marítimos en el mar Rojo, así que la situación no está necesariamente tan estancada como pensábamos", explicó a la AFP Robert Yawger, analista de Mizuho USA.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, indicaron el viernes que su bloqueo marítimo contra Arabia Saudita no tenía por objeto paralizar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, después de reivindicar el ataque contra dos petroleros saudíes.

"Algunos barcos que transportan petróleo saudí siguen cruzando el estrecho de Bab el-Mandeb", señaló a la AFP Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Estos flujos marítimos significan que "por ahora, no se trata de un bloqueo total", lo que reduce ligeramente el riesgo sobre el suministro mundial de petróleo, precisó.

Después del cierre, se conoció que un barco saudita sufrió daños leves en el casco por un ataque mientras navegaba por el mar Rojo, según un responsable de transporte a los medios estatales.

La importancia de este paso estratégico ha aumentado desde el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.