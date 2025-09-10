¿Cuántos días necesitas trabajar para comprar el nuevo iPhone 17 en México?

Apple presentó el nuevo iPhone 17, cuyo precio va de 19,999 pesos a 50,999 pesos, en función del modelo y su capacidad de almacenamiento, la cual inicia en 256 Gigabytes (Gb) y llega hasta los dos Terabytes (T) ¿Lo comprarías?

La empresa de la manzana comercializará cuatro modelos: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max.

La preventa inicia el próximo 12 de septiembre y la venta oficial, el 19, detalló la compañía.

Si estás pensando en comprarlo, necesitarás muchos días de trabajo para poder hacerlo. Las personas que ganan un minisalario en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG), que es la mayoría de la población, requieren entre 72 días labores (cerca de dos meses y medio) y hasta 183 días (alrededor de seis meses) para adquirir uno.

Si vives en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el gasto es equivalente a entre 48 días (cerca de mes y medio) y 121 días de trabajo (cuatro meses).

Lo anterior considerando que el salario mínimo en la ZSMG es de 278.80 pesos diarios y en la ZLFN, de 419.88 pesos al día.

Líder del mercado

De acuerdo con un estudio de Counterpoint Research, en el primer trimestre de 2025, el iPhone 16e fue el móvil más vendido a nivel global, con lo cual la marca alcanzó 19% del mercado mundial, la cifra más alta del segmento.

Apple es una de las preferidas entre los mexicanos, de hecho registra un alto nivel de aprobación entre quienes tienen un móvil de la manzana. De acuerdo con The CIU, el nivel de satisfacción es de 96.4%, cuando el promedio nacional es de 80 por ciento.

Modelos, precios, capacidad y días de trabajo

Ésta es la lista de precios completa y los días de trabajo que debes hacer para tener la nueva edición del iPhone.

iPhone 17

Capacidad: 256 Gb

Precio: 19,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 72

Días de trabajo en ZLFN: 48

Capacidad: 512 Gb

Precio: 24,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 90

Días de trabajo en ZLFN: 60

iPhone 17 Air

Capacidad: 256 Gb

Precio: 25,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 93

Días de trabajo en ZLFN: 62

Capacidad: 512 Gb

Precio: 30,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 111

Días de trabajo en ZLFN: 74

Capacidad: 1Tb

Precio: 35,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 129

Días de trabajo en ZLFN: 86

iPhone 17 Pro

Capacidad: 256 Gb

Precio: 28,499 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 102

Días de trabajo en ZLFN: 68

Capacidad: 512 Gb

Precio: 33,499 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 120

Días de trabajo en ZLFN: 80

Capacidad: 1Tb

Precio: 38,499 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 138

Días de trabajo en ZLFN: 92

iPhone 17 Pro Max

Capacidad: 256 Gb

Precio: 30,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 111

Días de trabajo en ZLFN: 74

Capacidad: 512 Gb

Precio: 35,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 129

Días de trabajo en ZLFN: 86

Capacidad: 1 Tb

Precio: 40,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 147

Días de trabajo en ZLFN: 98

Capacidad: 2T

Precio: 50,999 pesos

Días de trabajo en ZSMG: 183

Días de trabajo en ZLFN: 121

