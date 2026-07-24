Wall Street cierra mixto; mercado espera anuncio de la Fed y reportes de gigantes tecnológicos

Los principales índices de Wall Street registraron cierres mixtos en la jornada de este viernes. Las referencias mostraron comportamientos dispares, evaluando las noticias sobre la guerra en Oriente Medio y los reportes trimestrales antes del anuncio de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.46% a 51,947.25 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.05% a 7,411.98 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 0.64% con 24,975.82.

La Reserva Federal (Fed) realizará la próxima semana su anuncio de política monetaria. No se esperan cambios en las tasas de interés, pero los inversionistas estarán atentos a cualquier mención del reciente incremento en los precios del petróleo por la guerra contra Irán.

En esa misma línea, serán claves las cifras de inflación que se publicarán en Estados Unidos la próxima semana y que junto con los datos laborales, darán pistas al mercado sobre la posible trayectoria de las tasas de interés si las presiones sobre los combustibles se acentúan.

Las acciones recuperaron terreno tras una sesión dominada por la aversión al riesgo, excepto por el sector de tecnología, afectado por las preocupaciones sobre la inversión en inteligencia artificial. Cuatro gigantes tecnológicos publicarán sus cifras el miércoles y el jueves.

Microsoft (+0.03%) y Meta Platforms (-1.80%) publicarán sus resultados el miércoles, mientras que Amazon (-0.66%) y Apple (+3.53%) lo harán el jueves, siguiendo a Alphabet (+0.65%), la matriz de Google, que ya superó las expectativas, y Tesla (-2.08%), que decepcionó.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias, pero las caídas en el de tecnologías de la información (-1.24%) limitaron la influencia en los índices. El sector de bienes raíces (+2.36%) fue el mejor, seguido por el de materiales (+1.25%).

En los desempeños semanales, las noticias sobre el recrudecimiento de la guerra y el alza del petróleo condicionaron los desempeños. El Dow Jones bajó 0.49% en su tercera semana con pérdidas; el S&P 500, 0.61%, y el Nasdaq, 2.13%, ambos con dos semanas negativas.