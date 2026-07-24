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Bolsa mexicana avanza en la jornada, pero cierra la semana con una moderada caída
Los índices recuperaron terreno tras una jornada de fuerte descenso, mientras los inversionistas seguían atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.
Las bolsas de valores de México cerraron con avances moderados las negociaciones del viernes. Los índices locales recuperaron terreno tras una jornada de fuerte descenso, mientras los inversionistas seguían atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.18% a 66,383.26 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.21% hasta 1,341.70.
Al interior del índice referencia se observaron comportamientos mixtos. Destacó Regional, con una mejora de 3.09% a 131.35 pesos, seguido de Genomma Lab, con 2.77% A 14.45 pesos. Las pérdidas las lideraron las acciones de la cementera GCC, con 2.23% a 203.43.
El sentimiento del mercado estuvo dominado esta semana por la aversión al riesgo, ya que la escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán puso nerviosos a los inversionistas en plena temporada de reportes trimestrales. El S&P/BMV IPC perdió 0.38% en la semana.