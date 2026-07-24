La Asamblea General de la ONU aprueba cuatro años más de mandato del jefe de derechos humanos

La Asamblea General de ⁠las Naciones Unidas votó el viernes por abrumadora mayoría a ⁠favor de prorrogar el ⁠mandato del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, por cuatro años más, a pesar de la oposición de Rusia, Israel y Estados Unidos.

Una amplia mayoría de los 193 miembros de la Asamblea General había votado antes en contra de una contrapropuesta rusa para prorrogar el mandato de Turk en poco más de dos meses, hasta fines ⁠de 2026.

El secretario ⁠general de ⁠la ONU, António Guterres, que ⁠ha colaborado estrechamente con Turk en el pasado y dejará el cargo en diciembre, propuso un segundo mandato de cuatro años para Turk cuando el actual expire ⁠en octubre.