Peso mexicano avanza levemente frente al dólar y cierra semana positiva

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la última sesión de la semana. La divisa local recuperó terreno levemente ante una corrección en los precios del petróleo, en un mercado cauteloso por el recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4845 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5269 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una ganancia de 4.24 centavos o de 0.24 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5238 unidades y un nivel mínimo de 17.4397. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subía 0.04% a 101.49 unidades.

Se modera aversión al riesgo

Los mercados globales se mostraron cautelosos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que responderá contra Irán y los hutíes, tras los ataques de ayer a dos ⁠petroleros saudíes en ⁠el mar Rojo, ruta clave para el comercio de petróleo.

El agravamiento del conflicto en Oriente Medio, que esta semana abrió un nuevo frente, ha impulsado los precios del petróleo, reforzando las expectativas de que el alza de los precios podría repercutir en la inflación. Sin embargo, la mezcla WTI corrigió 2%.

México conserva estatus arancelario

Analistas también afirmaron que los activos locales encontraron apoyo en que México mantuvo su estatus ⁠arancelario tras las nuevas tarifas estadounidenses contra 60 países como China que responden a "una aplicación laxa de las prohibiciones sobre trabajo forzoso".

Las nuevas tarifas de Washington, de entre 10% y 12.5%, sustituyeron un gravamen global temporal de 10%. Para México, no obstante, el cambio no modificó el trato vigente, según el gobierno, lo que limitaba el impacto inmediato sobre el comercio bilateral.

Banco Base dijo en una nota que la permanencia de las condiciones en las tarifas era recibida favorablemente por los activos locales, pues evita un deterioro en las condiciones de acceso de las exportaciones mexicanas que cumplen con el T-MEC a Estados Unidos.

Peso registra ligero avance semanal

En el frente comercial, los negociadores de Estados Unidos y México se reunirán en septiembre para una cuarta ronda de diálogos sobre el T-MEC, después de que esta ⁠semana se mostraron discrepancias en varios temas clave como las normas de contenido automotriz.

En este contexto, el peso registró una moderada ganancia acumulada en la semana. Frente al cierre de 17.5233 unidades del viernes pasado, con el dato del Banxico, esto significó para el peso mexicano una ganancia de 3.88 centavos, equivalentes a 0.22 por ciento.

"Para los próximos días, espero que el tipo de cambio se mantenga en un rango de operación estable pero con una alta sensibilidad a los precios de los energéticos y a los acontecimientos geopolíticos", dijo Felipe Mendoza, analista del broker EBC Financial Group.