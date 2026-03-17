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10 decisiones laborales que deberías tomar desde 2026 si eres CHRO
Lo que hoy parece una discusión legislativa pronto se convertirá en una realidad operativa que afectará la productividad, los costos y la cultura organizacional de tu empresa. La pregunta relevante es si tu organización estará preparada cuando lo hagan.
El cambio en el ámbito laboral mexicano no ocurre de un día para otro ni con un anuncio espectacular, pero avanza con determinación desde el Congreso, los tribunales laborales y los acuerdos internacionales.
La reducción de la jornada laboral, el incremento sostenido del salario mínimo, las nuevas obligaciones regulatorias y una presión internacional creciente sobre los derechos laborales redefinen las reglas del juego.
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Y si lideras la función de Recursos Humanos, lo que hoy parece una discusión legislativa pronto se convertirá en una realidad operativa que afectará la productividad, los costos y la cultura organizacional de tu empresa. La pregunta relevante es si tu organización estará preparada cuando lo hagan. Ante este escenario, hay diez acciones que podrías comenzar a implementar desde ahora para anticipar el nuevo entorno laboral.
- Rediseña la arquitectura de la jornada laboral: La reducción progresiva hacia una semana de 40 horas obligará a revisar turnos, esquemas de rotación y distribución del trabajo. Tu reto será mantener la continuidad operativa sin rebasar los límites legales.
- Anticipa las necesidades futuras de talento: La disminución de horas trabajadas implicará, en gran número de casos, contratar más personal o redistribuir funciones. Tendrás que desarrollar modelos de planeación de la fuerza laboral que te permitan prever estos escenarios.
- Reconfigura la productividad organizacional: Trabajar menos horas no puede significar producir menos. Necesitarás revisar procesos, eliminar actividades que no generen valor y adoptar metodologías de mejora continua que aumenten la eficiencia.
- Implementa sistemas digitales de control de jornada: Las reformas laborales avanzan hacia el registro electrónico obligatorio de asistencia. Si no cuentas con sistemas confiables de monitoreo de jornada y horas extras, podrías enfrentar contingencias legales importantes. Comienza a generar el proyecto indicado.
- Eleva el cumplimiento laboral al nivel estratégico: El cumplimiento normativo ya no puede ser una tarea administrativa. Debes establecer auditorías laborales internas, mecanismos de seguimiento y reportes periódicos que permitan anticipar riesgos.
- Diseña una política clara de gestión de horas extraordinarias: Las nuevas reglas de horas extras exigirán un control más estricto. Debes definir cuándo se autorizan, quién las aprueba y cómo se monitorean para evitar abusos o incumplimientos.
- Prepara a la empresa para un incremento estructural del costo laboral: La combinación de menos horas trabajadas y salarios más altos aumentará el costo por hora. Tendrás que trabajar de cerca con Finanzas para rediseñar presupuestos y estructuras salariales.
- Fortalece la relación con los trabajadores y sus representantes: El nuevo sistema laboral ha fortalecido los derechos de organización sindical y negociación colectiva. La transparencia y el diálogo preventivo serán claves para mantener la estabilidad laboral.
- Evalúa las condiciones laborales de tu cadena de suministro: Los compromisos internacionales de México están poniendo el foco en el trabajo forzoso y las condiciones laborales en las cadenas productivas. Ignorar este aspecto puede generar sanciones o bloqueos comerciales.
- Transforma el papel de Recursos Humanos dentro de la organización: Conviértete en un arquitecto del futuro del trabajo dentro de la empresa, integrando estrategia, cumplimiento, cultura y productividad.
En este nuevo escenario, tu capacidad para anticiparte marcará la diferencia entre una organización que reacciona tarde y otra que lidera la transformación del trabajo.
Takeaways: Riesgos laborales estratégicos para las empresas en México
- El principal riesgo no será el rezago. Infinidad de empresas siguen reaccionando a las reformas laborales cuando ya están publicadas en el Diario Oficial. Si tu empresa no comienza a rediseñar turnos, procesos y estructuras organizacionales desde ahora, el impacto en productividad y costos operativos podría volverse crítico.
- El costo laboral estructural seguirá aumentando. México está transitando hacia un modelo laboral con mayor protección social y mejores condiciones para los trabajadores. Lo que hoy parece un ajuste marginal puede convertirse en un incremento significativo del costo laboral por hora trabajada.
- La fiscalización laboral será cada vez más intensa. El riesgo no es únicamente una multa administrativa, sino contingencias legales, litigios laborales o sanciones derivadas de inspecciones. Las empresas que no fortalezcan sus sistemas de cumplimiento podrían enfrentar conflictos laborales costosos y daños reputacionales.
- El escrutinio internacional sobre prácticas laborales aumentará. El riesgo estratégico es que conflictos sindicales, violaciones a derechos laborales o prácticas abusivas en proveedores puedan escalar rápidamente a controversias internacionales con consecuencias comerciales.
- La gestión de relaciones laborales será un factor crítico de estabilidad. El riesgo ya no se limita a huelgas tradicionales; también incluye disputas sindicales, legitimaciones contractuales o cuestionamientos sobre representatividad sindical que pueden afectar la continuidad operativa.