Conflicto en Medio Oriente impacta a Fórmula 1 con dos carreras canceladas

Por primera vez en los últimos tres años, la Fórmula 1 se vio obligada a cancelar carreras de su calendario oficial.

Bahréin y Arabia Saudita no serán anfitriones en la temporada 2026, una decisión tomada en conjunto con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a raíz de los conflictos bélicos que sacuden a Medio Oriente desde el mes de febrero.

“Tras una cuidadosa evaluación, debido a la situación actual en la región de Medio Oriente, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril. Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarían sustituciones”, señaló el comunicado oficial.

El calendario 2026 de la Fórmula 1 fue anunciado desde junio de 2025. Allí se establecía que Bahréin albergaría la cuarta parada en el fin de semana del 10 al 12 de abril. La quinta sería en Arabia Saudita en el fin de semana del 17 al 19 de ese mismo mes.

Pero el reciente conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, que afectó a otros países de Medio Oriente por el cierre de diversas rutas aéreas, generó incertidumbre sobre la continuidad de estos Grandes Premios, hasta que las bajas se hicieron oficiales el 14 de marzo.

“La decisión se ha tomado en plena consulta con la FIA y los promotores respectivos (…) Las rondas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se celebrarán en los horarios previstos”, añade el comunicado, que se publicó durante el fin de semana del Gran Premio de China.

La última vez que la Fórmula 1 recortó su calendario original fue en 2023. En aquella ocasión también dieron de baja dos carreras, aunque por distintos motivos: China por un rebrote de covid-19 y Emilia-Romagna (Italia) por inundaciones tras lluvias torrenciales.

De esta forma, la temporada 2026 de Fórmula 1 pasará de tener 24 carreras programadas a 22, además de una pausa de más de un mes entre el tercer (Japón) y cuarto (Miami) Gran Premio.

“Fue una decisión difícil, lamentablemente, es la correcta en este momento, considerando la situación en Medio Oriente. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros promotores su apoyo y comprensión, ya que esperaban con ilusión recibirnos. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan”, declaró el CEO de F1, Stefano Domenicali.

La Fórmula 1 no es la única competencia deportiva impactada por este conflicto. El serial Moto GP tuvo que aplazar su carrera en Qatar de abril a noviembre, lo que acarreó movimientos en la carrera de Portugal y la última prueba de la temporada en España (Valencia).

Por otra parte, el trofeo de futbol llamada ‘Finalíssima’, entre el actual campeón de Europa (España) y Sudamérica (Argentina) fue cancelado. Estaba programado para disputarse en Qatar el 27 de marzo, pero no hubo un acuerdo para encontrar una sede alterna fuera de Medio Oriente.

Tenis, hockey y hasta los Juegos Paralímpicos de Invierno también sufrieron repercusiones, sobre todo, respecto a los traslados aéreos de múltiples atletas.

Ante todo esto, la Fórmula 1 decidió dejar su calendario en 22 carreras, luego de celebrar el récord de 24 en las temporadas 2024 y 2025.

“Apoyamos plenamente la decisión de Fórmula 1 y les agradecemos, tanto a ellos como a la FIA, su apoyo y sólida colaboración. Esperamos con ilusión dar la bienvenida a los aficionados de todo el mundo a Bahréin cuando regrese la F1”, expresó Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Circuito Internacional de Bahréin.

“Los aficionados esperaban con ilusión el Gran Premio de Arabia Saudita que se celebraría en abril, pero comprendemos los motivos de esta decisión y mantenemos una estrecha colaboración con la Fórmula 1”, complementó Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, Presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y Presidente de la Compañía Saudí de Automovilismo (SMC).

Arabia Saudita tiene contrato para albergar Grandes Premios de Fórmula 1 hasta 2030, mientras que Bahréin hasta 2036, de acuerdo con recientes renovaciones.