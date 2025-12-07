Lectura 2:00 min
Navidad ¿Cómo donar juguetes que ya no usan tus peques?
La Revista del Consumidor brinda una serie de pasos para guiar a los niños a tener una donación exitosa.
Estamos cerca de las fiestas decembrinas, un periodo de reflexión que compartimos con la familia y que podemos aprovechar para promover valores entre los niños, así como la acción de donar a otras personas.
La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó una serie de consejos para que los más pequeños de la casa consideren donar juguetes, ropa a zapatos a otros niños y niñas que los necesiten.
3 consejos para donar
Es importante enseñar a los pequeños a reflexionar la importancia de la donación, y para ello, brinda tres importantes consejos que pueden aplicar con la guía de sus padres:
1. Selecciona
- Ordena tus juguetes: guarda los que te gusten y separa los que ya no uses; toma en cuenta ropa y zapatos.
- Decide con tu corazón: elige los juguetes que sabes que le gustarían a otra niña o niño.
2. Reglas de donación
- Respeta con limpieza: cuida que lo que dones se encuentre limpio y en buen estado.
- Cuida el número de piezas: verifica que todas partes o piezas se encuentren completas; esto es importante si se trata de un rompecabezas o un juego de mesa.
- Comprueba que funcionen: revisa que las baterías estén bien, y si hay daños graves, considera no donarlos.
3. Misión cumplida
- Busca donde hacer la donación: tal vez cerca de casa haya sitios donde pueda hacerse.
- Pregunta en la escuela: puedes consultar con los profesores o profesoras si saben de organizaciones comunitarias que reciban colectas.
- Invita a más amigas y amigos: juntos pueden hacer una donación más grande.