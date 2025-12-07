Navidad ¿Cómo donar juguetes que ya no usan tus peques?

Estamos cerca de las fiestas decembrinas, un periodo de reflexión que compartimos con la familia y que podemos aprovechar para promover valores entre los niños, así como la acción de donar a otras personas.

La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó una serie de consejos para que los más pequeños de la casa consideren donar juguetes, ropa a zapatos a otros niños y niñas que los necesiten.

3 consejos para donar

Es importante enseñar a los pequeños a reflexionar la importancia de la donación, y para ello, brinda tres importantes consejos que pueden aplicar con la guía de sus padres:

1. Selecciona

Ordena tus juguetes : guarda los que te gusten y separa los que ya no uses; toma en cuenta ropa y zapatos.

: guarda los que te gusten y separa los que ya no uses; toma en cuenta ropa y zapatos. Decide con tu corazón : elige los juguetes que sabes que le gustarían a otra niña o niño.

2. Reglas de donación

Respeta con limpieza : cuida que lo que dones se encuentre limpio y en buen estado.

: cuida que lo que dones se encuentre limpio y en buen estado. Cuida el número de piezas : verifica que todas partes o piezas se encuentren completas; esto es importante si se trata de un rompecabezas o un juego de mesa.

: verifica que todas partes o piezas se encuentren completas; esto es importante si se trata de un rompecabezas o un juego de mesa. Comprueba que funcionen : revisa que las baterías estén bien, y si hay daños graves, considera no donarlos.

3. Misión cumplida