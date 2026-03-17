Peso mexicano opera estable contra el dólar; mercado se alista para anuncios de política monetaria

El peso mexicano opera estable frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local se deprecia levemente, en un inicio de jornada indeciso, mientras los operadores se preparan para ⁠una semana clave, que verá la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.6851 unidades por dólar. Comparado con el precio referencia de LSEG de ayer, de 17.6736 unidades (sin referencia oficial del Banco de México por feriado), significa una pérdida de 1.15 centavos, equivalentes a 0.07 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 17.7394 unidades y un mínimo de 17.6116. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas de referencia, retrocede 0.16% hasta un nivel de 99.65 puntos.

"El peso encuentra apoyo en la tendencia bajista del dólar, mientras que los operadores siguen evaluando el desarrollo de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.60 y 17.82 respectivamente", explicó Monex Grupo Financiero.

El banco central estadounidense anunciará mañana su decisión de política monetaria. Se prevé ampliamente que mantenga sin cambios las tasas de interés, en medio de preocupaciones en el mercado por el impacto que tendrá la guerra contra Irán en las presiones inflacionarias.

"El mercado está ⁠en modo de espera", dijo ⁠Felipe Mendoza, analista del broker EBC Financial Group. "Si los comentarios de la ⁠Fed sugieren una postura más restrictiva debido a los temores inflacionarios de Estados Unidos, el peso podría verse presionado hacia los 17.75-17.80".

Además, de la Reserva Federal, esta semana también hará su anuncio de política monetaria el Banco Central Europeo. Los comentarios que emitan los presidentes de las entidades serán muy importantes, en medio de la recientes alzas que han mostrado los precios del petróleo.