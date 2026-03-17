‘Sunshine Double’ sonríe a Sinner tras título en Indian Wells

Jannik Sinner consiguió un título inédito en su carrera este fin de semana: el Masters 1000 de Indian Wells, ya que su máximo alcance antes de 2026 habían sido un par de semifinales (2023 y 2024).

El segundo mejor rankeado del mundo superó seis batallas para levantar el trofeo: Dalibor Svrcina (6-1, 6-1) en segunda ronda, Denis Shapovalov (6-3, 6-2) en tercera, Joao Fonseca (7-6, 7-6) en octavos de final, Learner Tien (6-1, 6-2) en cuartos, Alexander Zverev (6-2, 6-4) en semifinales y Daniil Medvedev (7-6, 7-6) en la final.

Sinner no cedió un solo set en el camino a su título 25 en el ATP Tour, que además se trató del sexto en la categoría Masters 1000.

“Sabía que este era un torneo que no había ganado, así que quería venir aquí y prepararme de la forma más profesional posible. Haber conseguido este logro significa mucho para mí”, señaló el italiano de 24 años.

Ahora, Sinner acumula una racha de cinco finales ganadas, empezando con el ATP 500 de China en septiembre de 2025. Cerró ese año con tres títulos más (ATP 500 de Viena, Masters 1000 de París y ATP Finals) y el primero de 2026 fue en Indian Wells, reemplazando a Jack Draper en el trono.

Según estadísticas de la propia ATP, el italiano se unió a un selecto grupo de tenistas masculinos que han ganado todos los ‘grandes’ de pista dura: seis Masters 1000, las ATP Finals y dos Grand Slams (Australian Open y US Open).

“Soy el más joven en ganar todos esos grandes torneos en pista dura. Ha pasado todo muy rápido y también me sorprende bastante”, evaluó Sinner.

“Sé que esta es mi superficie favorita, aunque en realidad me gusta jugar en general. Cambié un poco mi mentalidad hace un par de años porque antes venía a torneos como este pensando que no me sentía del todo bien. Ahora llego con una mentalidad diferente e intento adaptar mi juego según cómo me sienta, crearme menos problemas”.

Por el doblete

Con menos de una semana de descanso, el próximo reto de Jannik Sinner es el Masters de Miami, donde vuelve a participar con la etiqueta de segundo mejor sembrado, únicamente, detrás de Carlos Alcaraz.

En el argot del tenis, conquistar los títulos de los Masters de Indian Wells y Miami en un mismo año se conoce como ‘Sunshine Double’ y es una hazaña que sólo han conseguido 11 jugadores en la historia: siete hombres y cuatro mujeres.

El primero lograrlo en la rama de ATP fue Jim Courier en 1991, seguido de Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016).

Es decir, han pasado nueve años desde la última vez que un tenista masculino ganó el ‘Sunshine Double’. Sinner es el candidato a romper la sequía, sobre todo, porque en su más reciente participación en el Miami Open (2024) se quedó con el trofeo.

“Ya estoy muy concentrado en Miami. Ahora, durante un par de días, también viene bien no pensar tanto en el tenis, pero cuando tienes este ritmo tampoco quiero perderlo. Miami va a ser muy importante porque es el último torneo en pista dura antes de que empiece la arcilla”, enfatizó Sinner.

Tras el campeonato inédito en Indian Wells, el italiano se embolsó 1.15 millones de dólares, además de 1,000 puntos en el ranking, que le permitieron acercarse a 2,150 del líder Alcaraz.

Luego del sorteo del cuadro principal del Miami Open, Sinner podría empezar su camino ante Damir Dzumhur para continuar ante Tomas Machac, Andrey Rublev y en cuartos de final toparse a Félix Auger-Aliassime o Jakub Mensik, mientras que en semifinales sus potenciales oponentes son Alexander Zverev, Ben Shelton y Daniil Medvedev. La final lo pondría ante Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti o Taylor Fritz.