Buscan reactivar debate en la Cámara de Diputados para la donación de vacaciones en el trabajo

Una nueva propuesta en la Cámara de Diputados busca reactivar el debate en torno a la donación de vacaciones en el trabajo, una figura que permite a las personas donar días de descanso a compañeros que necesiten un periodo más extenso para atender emergencias.

La iniciativa es impulsada por la diputada Paloma Domínguez Ugarte y el diputado Rubén Moreira, ambos del PRI. El proyecto plantea cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer un sistema de permuta para las vacaciones.

Esta es la segunda propuesta que se presenta para reconocer la donación de vacaciones en la Ley Federal del Trabajo, en septiembre pasado la diputada Carina Piceno Navarro (Morena) propuso incluir este sistema en la legislación laboral.

El proyecto promovido por los legisladores priistas incorpora en la LFT la posibilidad de que los trabajadores donen el excedente de 12 días de vacaciones a compañeros que requieran un periodo más extenso de días libres.

Este sistema de donación de vacaciones sería obligatorio para centros de trabajo con una plantilla con más de 100 empleados y funcionaría de la siguiente manera:

Información sobre vacaciones . En lo primeros 15 días de enero el empleador debe informar a los trabajadores sobre sus vacaciones disponibles, periodos en los que se pueden disfrutar y los momentos para solicitar una permuta.

Manifestar la intención de donar días . En el mismo mes de enero, los trabajadores tienen que manifestar su deseo de donar días de vacaciones.

Reserva de días . El centro de trabajo integrará una reserva con los días cedidos.

Solicitud de permuta. Los trabajadores solicitarán formalmente al empleador en los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la información la solicitud de donación de vacaciones, durante enero el empleador notificará la procedencia de las permutas y los periodos en las que se disfrutarán.

La reforma propuesta también contempla que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita reglas generales para los procedimientos y registros del sistema de permuta y cesión solidaria de días de vacaciones.

“El derecho al trabajo digno y socialmente útil exige el establecimiento de medidas que contribuyan a la solidaridad entre las personas trabajadoras. Entre éstas, se advierte la posibilidad de regular un mecanismo que fomente el apoyo entre las personas trabajadoras para que mediante la cesión recíproca de días de vacaciones se establezca una reserva de días que puedan utilizarse ante emergencia familiares o de salud debidamente acreditadas ante las personas empleadoras”, argumentan los legisladores en el proyecto.

Donación de vacaciones: La Ley Mathys de Francia

Estas propuestas están inspiradas en la Ley Mathys de Francia, una regulación establecida en el 2014 y que permite a los trabajadores donar el excedente de 24 días de vacaciones a compañeros con hijos menores de 20 años con una enfermedad, discapacidad o accidente.

“Un empleado podrá, a petición propia y con el acuerdo del empleador, de forma anónima y sin compensación, renunciar a la totalidad o parte de sus días de descanso no disfrutados, hayan sido asignados o no a una cuenta de ahorro de tiempo, en beneficio de otro empleado de la empresa que tenga a su cargo a un hijo menor de veinte años que padezca una enfermedad, discapacidad o haya sufrido un accidente especialmente grave que requiera la presencia continua y la atención restrictiva”, indica el artículo L1225-65-1 del Código de Trabajo de Francia.

Esta norma está inspirada en un caso real, el de Christophe Germain, un trabajador de una embotelladora, que luego de haber agotado sus días de vacaciones y permisos para cuidar a su hijo de 11 años con cáncer de hígado, la autoridad sanitaria le negó la extensión de su licencia laboral y tuvo que regresar a su centro de trabajo.

Sus compañeros se solidarizaron con él y propusieron donar sus días de vacaciones a Christophe, el empleador estuvo de acuerdo con el acto de empatía y consiguió 170 días más para cuidar a su hijo Mathys.