Profuturo participa en el Global Pensions Programme y fortalece su liderazgo y compromiso con la tranquilidad financiera de las y los mexicanos

Ciudad de México, 17 de marzo de 2026 – Profuturo participó en el Global Pensions Programme (GPP), foro internacional especializado en pensiones y bienestar financiero, realizado los días 11 y 12 de marzo en la Ciudad de México, que reunió a reguladores, autoridades, académicos y líderes del sector financiero de América Latina y Europa.

La presencia de Profuturo en este espacio representó su compromiso de mantenerse alineado con las mejores prácticas globales en materia de inversión, gobernanza y fortalecimiento de los sistemas de pensiones. A lo largo del encuentro se analizaron los principales retos estructurales que enfrentan los sistemas de retiro, la evolución del rol de los inversionistas institucionales y la creciente relevancia del bienestar financiero como estrategia empresarial. Asimismo, se discutió la evolución del papel de las instituciones financieras como promotoras de tranquilidad integral y no únicamente como administradoras de recursos.

En este contexto, Profuturo participó en el panel “El valor de la tranquilidad financiera: una conversación entre Profuturo y Meir Statman”, con la intervención de Arturo García, Director General de Profuturo, y del profesor Meir Statman, uno de los referentes internacionales en finanzas conductuales.

La participación de Meir Statman aportó una perspectiva clave desde las finanzas conductuales, disciplina en la que es uno de los principales referentes internacionales. Su obra ha demostrado que las personas toman mejores decisiones cuando logran conectar emocionalmente con su futuro y entender que el dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar bienestar, seguridad y propósito. Esta visión dialoga con el enfoque de Profuturo, que promueve el ahorro para el retiro como una forma de construir tranquilidad financiera y acercar el Yo del Futuro al presente para mejorar las decisiones de hoy.

Durante la conversación se profundizó en la idea de que las personas buscan contar con los recursos necesarios que les permitan alcanzar: seguridad, dignidad, autonomía y propósito. Desde esta perspectiva, se abordó el concepto del “Yo del Futuro” como una herramienta clave para comprender cómo las decisiones presentes impactan directamente en la tranquilidad de largo plazo, y cómo las instituciones pueden ayudar a cerrar la brecha entre intención y acción.

Asimismo, se subrayó el papel de las Afores como inversionistas institucionales de largo plazo, con la responsabilidad de gestionar el ahorro de millones de trabajadores bajo criterios de disciplina financiera, diversificación, visión estratégica y sostenibilidad. En este sentido, Profuturo enfatizó que su labor no se limita a la administración de recursos, sino que implica contribuir activamente al fortalecimiento del sistema de pensiones y al desarrollo económico del país mediante inversiones responsables y orientadas al futuro.

Al respecto, Arturo García señaló: “Hablar de tranquilidad financiera implica reconocer que las decisiones de hoy impactan en el mañana. En Profuturo gestionamos el ahorro de los trabajadores con una visión de largo plazo, alineada con estándares internacionales y con la convicción de que nuestro papel como inversionistas institucionales es proteger y hacer crecer el patrimonio de las y los mexicanos con responsabilidad y disciplina, al mismo tiempo que promovemos el desarrollo de nuestro querido México”.

La participación de Profuturo en el Global Pensions Programme reafirma su compromiso con la educación financiera, la incorporación de principios de economía conductual en la asesoría y la promoción de una narrativa del jubilación entendida no como una etapa de dependencia, sino como una fase prolongada de autonomía, propósito y estabilidad financiera.