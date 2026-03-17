Rusia muestra su apoyo a Cuba tras dichos de Trump sobre que "se apoderará" de la isla

Rusia ⁠manifestó este martes su inquebrantable solidaridad con Cuba, después de ⁠que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que espera tener el honor de "apoderarse de Cuba" y que "puedo hacer lo que quiera" ⁠con la isla gobernada por ⁠el Partido Comunista.

Sin mencionar a Trump por su nombre, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso expresó su profunda preocupación por la escalada de tensión en torno a lo que calificó como la "Isla de la Libertad".

"Rusia reafirma su inquebrantable solidaridad con el Gobierno y el pueblo fraternal de Cuba", declaró el ministerio. "Condenamos de forma enérgica los intentos de grave injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, la intimidación y el uso de medidas restrictivas unilaterales ilegales".

Trump ha intensificado la presión económica sobre Cuba, imponiendo un bloqueo petrolero que ha paralizado su ya obsoleto sistema de generación de energía.

The New York Times informó que la destitución del presidente cubano Miguel Díaz-Canel es un objetivo clave de Washington. Citando a cuatro personas conocedoras de las conversaciones, el diario afirmó que los estadounidenses señalaron a sus pares cubanos que Díaz-Canel debe irse, pero que dejan ⁠los siguientes pasos en manos de ellos.

Rusia ⁠afirmó que había prestado y ⁠seguirá "prestando a Cuba el apoyo necesario, incluido el apoyo financiero".

Rusia se quedó ⁠sin un aliado cuando Washington derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro, aunque se ha beneficiado de los altos precios del petróleo provocados por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, un socio estratégico de Moscú.

Cuba fue un aliado cercano de Moscú durante décadas, desde la revolución de 1959 que llevó al poder a Fidel ⁠Castro hasta el colapso de la Unión Soviética. Más recientemente, Rusia ha apoyado a la isla tanto con financiación como con bienes materiales.