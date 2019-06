Actualmente es una tendencia que en el estado de cuenta de sus tarjetas se incluyan cargos mensuales relacionados a diferentes servicios como Uber, Spotify, Amazon o HBO, por mencionar algunos, todos estos con un rango de precio que muchas veces pasa desapercibido debido a que no superan un monto mayor a 500 pesos, sin embargo, ¿qué pasa si entre éstos se encuentra alguno de un servicio que no tiene contratado?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a esta acción se le conoce como carding, por ello es importante que sepa cómo actuar en caso de ser víctima de este tipo de fraude.

La Comisión indicó que los fraudes financieros son acciones que una persona realiza con el fin de obtener un beneficio propio a costa de dañar la economía de otra. La mayoría de los defraudadores busca conseguir sus datos para sacar un beneficio económico ilícito.

En este sentido, la propia Condusef a través del Buró de Entidades Financieras arrojó que de las reclamaciones del usuario a las instituciones financieras, 73.9% se relaciona con cargos no reconocidos.

El carding es una forma de estafa online que consiste en que a través de un software se accede de manera aleatoria al número de una tarjeta bancaria, la fecha de expiración y el código de seguridad.

En este sentido, la Condusef, señaló que con la información en poder de los estafadores, éstos realizan compras pequeñas que pasan desapercibidas para el titular de la tarjeta.

Estamos acostumbrados a no poner atención en nuestro estado de cuenta a no ser que el pago sea mayor o tenga diferencia con los que realizamos habitualmente, y en estos casos los estafadores se aprovechan al realizar cargos pequeños que no perciben los usuarios de las tarjetas.

Respecto a los cargos que pueden realizarse sin que sea percibido, no existe una cantidad establecida o fija, pero son cantidades mínimas.

Como los cargos son mínimos, muchas veces el usuario paga cantidades que van de los 100 a los 300 pesos, e incluso más, cuando ni siquiera tiene el servicio contratado, pero como la cantidad no salta a la vista, los clientes sólo se limitan a pagar sin poner la atención necesaria en su estado de cuenta.

Actúe a tiempo

Siempre hay que estar prevenidos para evitar ser víctimas de cualquier tipo de fraude, por lo que es importante que actúe a tiempo y evite tener malos momentos y sobre todo daños en su bolsillo.

Por ello, cuando vaya a utilizar su tarjeta de manera física nunca la pierda de vista.

“No deje que la persona que le vaya a cobrar digite su código de seguridad o CVV, siempre hágalo usted mismo”, indicó la Condusef.

Otra de las recomendaciones que realizó es que si va a efectuar compras en línea, verifique que la página sea segura y que cuente con el protocolo de seguridad “https”, además de contar con la figura de un candado cerrado en la barra de dirección.

En ocasiones, cuando nos encontramos en algún lugar público, algunos espacios o establecimientos ofrecen servicio de conexión wifi gratuito; sin embargo, es importante que si piensa realizar alguna compra evite utilizar redes o computadoras públicas al momento de realizarlas.

“Es importante monitorear los estados de cuenta para identificar compras que no haya realizado, en caso de existir alguna lo primero que se tiene que hacer es reportarla inmediatamente”, señaló la Comisión.

Al detectar este tipo de fraude es importante que contacte a su banco.

“Si el usuario detectó un cargo que no corresponde a lo que paga debe llamar a su banco de manera inmediata e informarle de la situación. Ahí lo guiarán en el proceso para que sea devuelto el efectivo y la posible cancelación o bloqueo de sus tarjetas para evitar que se realicen más fraudes”, comentó la Condusef en un comunicado.

En este sentido, también invitó a los usuarios a acudir al Ministerio Público a levantar un acta, incluso si su banco ya le devolvió su dinero, esto con el propósito de llevar un seguimiento puntual de su situación y evitar futuros fraudes de este tipo.

La comisión también extendió a todas las personas que en caso de ser víctima de un fraude financiero o cibernético como el carding, puede acudir a cualquier delegación de la entidad para ser asesoradas de manera gratuita.