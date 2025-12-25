El oro, la plata y el platino se toman un respiro tras alcanzar récord

El precio del oro bajó el miércoles tras superar la barrera de los 4,500 dólares la onza en la sesión anterior, mientras que la plata y el platino recortaron parte de sus ganancias.

El oro al contado bajó un 0.21% a 4,479.35 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 4,525.18 dólares a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cayeron un 0.2% a 4,497.90 dólares.

Según Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals, el mercado del oro está experimentando una cierta consolidación de los gráficos y una leve recogida de beneficios tras los máximos históricos.

La plata alcanzó un máximo histórico de 72.70 dólares, pero aminoró las ganancias y cerró con un alza de 0.59% hasta los 71.88 dólares la onza.

"El próximo objetivo alcista para el mercado del oro es de 4,600 dólares por onza y para la plata de 75 dólares por onza para finales de año. Los datos técnicos siguen siendo alcistas", añadió Wyckoff.

Los precios de la plata han subido un 147% en lo que va de año gracias a sus sólidos fundamentos, superando la subida de más del 70% de los lingotes en el mismo periodo.

Por su parte el platino alcanzó un máximo de 2,377.50 dólares antes de recortar ganancias y bajar un 3.3% a 2,198.30 dólares. El paladio cedió un 9% a 1,692.43 dólares la onza, retrocediendo tras haber tocado antes su máximo en tres años.

El platino y el paladio, que se utilizan principalmente en catalizadores de automóviles para reducir emisiones, han subido en lo que va de año un 160% y más de un 100%, respectivamente, debido a la escasez de oferta en las minas, la incertidumbre arancelaria y la rotación de la demanda de inversión en oro.

El cobre avanzó el miércoles por sexta sesión consecutiva hasta alcanzar un máximo histórico cercano a los 12,300 dólares, ya que el sólido crecimiento económico de Estados Unidos impulsó las perspectivas de la demanda y la debilidad del dólar favoreció los precios.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0.53% a 12,116.65 dólares la tonelada métrica, tras haber alcanzado anteriormente un récord de 12,282 dólares.

El metal ha ganado un 2% esta semana, un 8.7% en lo que va de diciembre, lo que le sitúa en camino de su mejor mes desde abril de 2024, y casi un 39% este año.

El aluminio subió un 0.32% a 2,956.95 dólares la tonelada, tras tocar su máximo ⁠desde mayo de 2022, mientras que el zinc bajó un 0.31% a 3,090.80 dólares, el plomo sumó un 0.60% a 1,998.78 dólares y el estaño perdió un 1.3% a 42,215 dólares. El níquel cedió un 0.6% a 15,630 dólares, tras cinco días consecutivos de alzas.