Las tarjetas de crédito tienen múltiples ventajas que nos ayudan a conseguir algún beneficio o simplemente para las compras de nuestra vida cotidiana. Pero en ocasiones, al no darle un buen uso o por cuestiones de seguridad, éstas pueden ser bloqueadas.

Algo similar experimentó Judith. Cuando vio una oferta de un viaje a meses intereses, decidió aprovecharla y utilizar uno de sus plásticos para adquirir los boletos.

Sin embargo, el banco consideró que la compra era una actividad inusual en su cuenta y bloqueo el plástico, por lo que Judith tuvo que hablar con su institución para que le desbloquearan el plástico y así poder usarlo.

Amanda Salinas, vocera de Resuelve tu Deuda, expuso que entre los motivos por los que una institución suspende el plástico de un cliente se encuentran el mal uso del plástico, falta de pago, cargos no reconocidos nacionales e internacionales, olvidar el NIP y su robo o extravío.

Agregó que en caso de que se notifique un robo o pérdida, el banco bloquea el plástico para evitar que alguien más haga mal uso de él.

La vocera destacó que antes de viajar el tarjetahabiente necesita avisar a su institución que va a salir al extranjero para evitar que el plástico sea bloqueado.

Gerardo Obregón, director general de la plataforma de préstamos en línea, Prestadero, explicó que estas acciones constituyen una medida de seguridad, tanto para el cliente como para el banco.

“Cuando se detecta algún tipo de transacción o riesgo de una operación fraudulenta, lo que hace es bloquearla para no permitir la operación y transacciones posteriores, lo cual puede comprometer la tarjeta y al titular”, aclaró.

Mal comportamiento del cliente

Los expertos coincidieron en que la suspensión de un plástico no siempre se hace por cuestiones de seguridad, sino también por un mal uso del cliente, como dejar de pagarla, sobregirarla u olvidar sus datos y contraseñas.

“Puede ser que el usuario no esté pagando la tarjeta a tiempo y no esté corriente, la institución busca que el cliente no se siga endeudando y por ello limita la línea de crédito.

“No necesariamente puede ser un bloqueo de la tarjeta. Simplemente no pasa porque se está sobregirando”, advirtió Obregón.

En tanto, Salinas puntualizó que ingresar erróneamente en repetidas ocasiones el NIP o cualquier contraseña puede provocar que se suspenda el plástico, ya que el banco lo puede considerar como una actividad inusual.

¿Le avisan al usuario?

De acuerdo con Obregón, depende de cada institución bancaria y de la razón de bloqueo si notifican al usuario sobre esta acción para que esté enterado y tome las medidas correspondientes.

“Hay bancos que avisan del bloqueo de la tarjeta. Envían una notificación al tarjetahabiente, ya que a lo mejor no estaba realizando una transacción en ese momento y se frenó un delito”, enfatizó.

La vocera de Resuelve Tu Deuda expuso que el área de prevención de fraudes se encarga de evitar que se apliquen cargos no reconocidos al tarjetahabiente, así que, al momento de detectar una compra inusual, buscan comunicarse con el usuario usando su información de contacto, por lo que destacó la necesidad de que cuenten con sus datos actualizados.

En caso de que sea por otra razón, solamente se le notifica vía SMS que su tarjeta ha sido bloqueada, comentó.

¿Qué hacer para reactivarla?

Salinas detalló que aunque cada institución tiene sus procedimientos, lo más recomendable es comunicarse inmediatamente con el banco, llamando a los números de contacto que vienen en la parte trasera del plástico.

Durante la llamada, se le pedirán algunos datos al usuario para verificar su identidad, entre los que destacan su nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, dirección que registró ante el banco, así como los datos relacionados a su cuenta, como su número de tarjeta y de cliente.

Una vez aportada esa información, el asesor podrá indicar y guiar al usuario en los pasos a completar para reactivar su plástico.

El director de Prestadero comentó que si el banco hace el bloqueo por cuestiones de seguridad la institución se la renovará sin ningún costo, pero si el usuario es quien la pierde sí tiene una comisión.

“Si es un bloqueo que se inicia por una sospecha de fraude y el banco lo hace directamente no debería cobrarle nada y le debe emitir otro plástico sin ningún problema”, dijo.

Cuando se trata de un tema de impago, Obregón expuso que el usuario debe ponerse al corriente con los adeudos, y que no es necesario renovar el plástico o recuperarlo.

“En ese caso, el usuario sólo se debe poner al corriente, y la misma tarjeta que ya tiene la podrá seguir usando, ya que no está comprometida o no tiene reporte de fraude. En ese caso, no se requiere que se renueve o se remita a la tarjeta”, aclaró.

Recomendaciones

Para evitar el bloqueo de sus plásticos, los especialistas señalaron que siempre se debe de tener cuidado con la información de la tarjeta y personal.

Aconsejaron activar las alertas y aplicaciones en tiempo real que avisan al usuario sobre cualquier movimiento o transacción realizada, incluso aunque no la haya efectuado el titular.