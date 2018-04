Uno de los grandes beneficios de trabajar como asalariado es contar con las prestaciones laborales; sin embargo, la generación llamada Millennial ha optado por emprender y ser su propio jefe, dejando de lado temas como la seguridad social para después.

Por lo anterior, expertos muestran interés y realizan una serie de recomendaciones para que, de trabajar de manera independiente o tener tu propio negocio, no dejes de lado los temas como el ahorro para el retiro, para emergencias o incluso temas de salud, de esta manera evitarás problemas financieros en el futuro.

En la sexta encuesta anual Ahorro y Futuro: Trabajadores Formales e Informales, elaborada por la Asociación de Afores de México (Amafore), se señaló que aproximadamente la mitad de la Población Económicamente Activa en México ha trabajado en ambos sectores: formal e independiente.

Quien tiene un trabajo formal; es decir, cotiza en algún instituto de seguridad social, 45% ha trabajado antes en la informalidad, por el contrario 52% de quien hoy se desempeña en la informalidad, antes tuvo un empleo formal.

Alejandro Méndez Rueda, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero–Sur del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que de los beneficios de la seguridad social, las pensiones son las más apreciadas; en segundo término, los servicios de salud.

“No contar con prestaciones tiene muchas repercusiones y muy altas, la primera es no contar con seguridad social. Como los jóvenes se enferman muy poco, pues pierden de vista la importancia de la atención médica; tampoco piensan en un patrimonio. me refiero que al no contar con estos derechos no pueden acceder a un crédito de vivienda como los que otorga el Infonavit. También pierden de vista el tema de retiro, no van a asegurar una pensión”, confirmó el experto.

Lo anterior se confirma en la encuesta, los trabajadores formales reconocen la mayoría de los beneficios que reciben de la seguridad social y, en cuanto a su utilización, las administradoras de fondos para el retiro (afores) son las que reciben la más alta calificación, pues 50% la considera como buena o muy buena.

Después de las afores, las opiniones más favorables son para las clínicas de medicina familiar con 40%, las clínicas de especialidades y los créditos de vivienda con 36 por ciento.

Por lo tanto, refirió el experto, es importante que aquellos jóvenes que no cuentan con las prestaciones laborales tengan en cuenta que en el sistema financiero mexicano existen diversas opciones que les servirán como herramientas para afrontar su futuro.

El primer producto es un seguro médico de gastos mayores. De acuerdo con información de Lockton México, sólo 7.5% de la población mexicana cuenta con un producto de esta naturaleza, el costo por las consultas y tratamientos de un padecimiento, de urgencia o crónico, sale directamente del bolsillo de los pacientes y sus familiares.

Por ello es recomendable que personas que trabajan por su cuenta contraten un seguro de gastos médicos, ya sea mayores o menores, que proteja su patrimonio.

El miembro de la comisión manifestó que las pólizas pueden tener un costo desde 8,000 hasta 20,000 pesos anuales en promedio; esto dependerá de diversos factores como cobertura e incluso de sus buenos o malos hábitos.

Otros productos que pueden contratar los jóvenes son los planes de pensiones. existen empresas especializadas en inversión que tienen algunos productos, los cuales también tienen beneficios fiscales.

“Es para toda persona física que presente declaración anual, profesionista independiente que quiera disminuir su carga fiscal, así como personas con visión de su ahorro a largo plazo”, refiere Old Mutual.

Asimismo, si actualmente eres un trabajador independiente, ya puedes tener una cuenta con una afore. Con el reciente lanzamiento de la aplicación AforeMóvil, podrás vincularte con la administradora de tu preferencia desde tu celular y así comenzar con tu ahorro para el retiro.

Ahorro para emergencias

Otro de los puntos relevantes que los jóvenes deben considerar es que al no contar con las prestaciones y la estabilidad que supone el trabajar para una empresa, deben tener una reserva que los ayude en los meses con bajos ingresos.

Es por eso que Alejandro Méndez Rueda recomendó a los jóvenes poner en orden sus finanzas personales con ayuda de un presupuesto mensual. en éste debe existir un apartado para el ahorro y destinar una parte para las emergencias. Se sugiere que sea aproximadamente lo equivalente a tres meses de ingresos.

Por otra parte, un dato que resulta ser clave para la Amafore es que la formalidad sí es una aspiración para la mayoría de los trabajadores en México, pues 75% de quien se encuentra en la informalidad dice estar dispuesto a cambiarse a un empleo con seguridad social o prestaciones y menos de la mitad (45%) de quien ya las tiene renunciaría a ellas para trabajar por su cuenta.

“Lograr que todos los trabajadores en México cuenten con los beneficios de la seguridad social es una asignatura pendiente. Los resultados de esta encuesta aportan información fundamental para el diseño de políticas públicas que contemplen la cobertura universal y la realización personal de los trabajadores”, señaló en su momento la asociación.