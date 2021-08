Las nuevas generaciones, conformadas por los denominados centennials y millennials, tienen diversos proyectos de vida a largo plazo, sin embargo existen factores sociales y económicos que impiden su ejecución, pese a ello destaca la previsión que tienen aquellos jóvenes que cuentan con un automóvil en México ya que son los principales contratantes de pólizas de seguros de auto, de acuerdo con el reporte de una insurtech.

Dentro de la “Radiografía de Generaciones Aseguradas”, elaborada por la insurtech Guros, destaca el hecho que los jóvenes entre 18 y 34 años, que residen en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, son actualmente los principales contratantes de este tipo de pólizas.

“Los más jóvenes, de hasta 20 años, representan 30.84%, mientras que los veinteañeros o de menos de 34 son 19.67%”, reportó la startup.

Además, información del reporte también arrojó que la principal motivación de compra entre este sector de la población es manejar protegidos y tener el respaldo de una aseguradora ante cualquier percance.

“La manera de acercarse a este servicio es a través de plataformas digitales, ya que así se les facilita hacer contrataciones y seguimientos completamente en línea, inclusive desde su celular”, se lee en el documento.

Sergio Sánchez, Performance Marketing Manager de Guros comentó que, en promedio, los millennials están siete horas en Internet y alrededor de 85% de ellos utiliza las redes sociales, lo que se convierte en una herramienta para acercarlos a un seguro.

“En primera instancia ya no les interesa acercarse a un agente de seguros donde antes te ibas a un café y te enseñaban los papeles, te tomaba una hora del día entender lo que decían sobre la póliza”, dijo.

El fantasma de las letras chiquitas

Una mala costumbre es que, en ocasiones, algunas personas leen las famosas letras chiquitas de un contrato, y en el caso de las pólizas de seguro, no es la excepción. En este sentido, Sánchez explicó que en el caso de los centennials y millennials, las nuevas generaciones buscan que la información se encuentre clara, digerida y totalmente en línea, ello debido a que muchas veces no entienden lo que están contratando.

“Les interesa que todo el tema sea de manera digital; 80% de la gente cerró (la contratación de su seguro) a través de su celular. Se tenía la idea de que un seguro era un trámite bastante tedioso, aburrido, y complicado”, comentó el vocero de la insurtech.

Destacó que actualmente una persona puede conocer la cotización de un seguro para su auto en cuestión de segundos.

Además, Sánchez mencionó que en la actualidad hay áreas de oportunidad para que más jóvenes contraten una póliza para su auto, ya que, dijo, de los centennials y millennials que no tienen un seguro para su auto 27% mencionó que considera que cuesta mucho dinero; 26% porque no conoce alguna aseguradora o alguien que le puede ayudar; 24% porque no le interesa y 11% por falta de ofrecimiento.

“En promedio, un seguro de auto anualmente está en 4,500 o 5,000 pesos. Hay opciones donde se puede pagar a meses sin intereses. Por ejemplo, en el mejor de los escenarios si tienes un accidente y llevas el auto al taller pagarán hasta 15,000 pesos por un accidente pequeño, 15,000 pesos versus lo que hubieras pagado del seguro, que son 4,000 pesos, el deducible que se tendría que pagar sería menor”, dijo.

