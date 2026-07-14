Zacatecas alista misión comercial a Texas

El gobierno de Zacatecas realizará una misión comercial a Pharr, Texas, los próximos 13 y 14 de agosto, en la que participarán una delegación de la Secretaría de Economía y 25 empresarios locales, en colaboración con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

La estrategia forma parte de la Agenda del Progreso y tiene como objetivo desarrollar capacidades para la exportación de productos del sector agroalimentario hacia Estados Unidos, además de brindar información sobre la normatividad, los requisitos y los apoyos disponibles en la región del Valle de Texas para la creación y operación de empresas en ese país.

De acuerdo con información estatal, durante la gira de trabajo los participantes recibirán capacitación especializada y realizarán recorridos guiados sobre los procesos de exportación, así como sobre los pasos necesarios para establecer un negocio en Estados Unidos.

Entre las actividades programadas destaca una visita al Puente Internacional de Pharr, donde conocerán los procedimientos que deben cumplir los productos para ingresar al mercado estadounidense, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos prácticos sobre comercio exterior.

El presidente del COMCE, Liborio Alberto Flores Mendoza, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el sector exportador de la entidad. Agregó que la colaboración entre los sectores público y privado es fundamental para impulsar el comercio exterior y facilitar la internacionalización de las empresas locales.