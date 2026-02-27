Ante empresarios, el gobernador Joaquín Díaz fija postura sobre Reforma Electoral y convoca a construir el mejor Yucatán

El Gobernador Joaquín Díaz Mena llamó a empresarios a asumir a Yucatán como un proyecto común y respaldó la Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum como un paso para fortalecer la democracia y optimizar recursos públicos.

Al encabezar la toma de protesta de la dirigencia de Coparmex Yucatán para el periodo 2026-2027, el Gobernador Joaquín Díaz Mena llamó a las y los empresarios a mirar a Yucatán como la empresa más importante que compartimos todos y a asumir, desde la corresponsabilidad, la construcción de un futuro de mayor industrialización, empleos dignos e innovación.

En el marco de este acto institucional, el titular del Ejecutivo estatal también respaldó la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que contempla cambios orientados a fortalecer la representación democrática, optimizar los recursos públicos y mejorar el funcionamiento del sistema electoral del país.

Durante su intervención ante integrantes del sector empresarial, el Gobernador destacó que las obras estratégicas que se desarrollan en la entidad constituyen las bases para que las nuevas generaciones vivan una etapa de industrialización, empleos dignos, innovación, despegue turístico y prosperidad compartida.

“Amigas y amigos de Coparmex, hoy quiero invitarlos a mirar a Yucatán como lo que verdaderamente es: la empresa más importante que compartimos todos. Aquí no hay competidores, sino aliados. No hay intereses aislados, sino un destino común”, expresó.

Foto: Gobierno de Yucatán

Subrayó que cada inversión, cada proyecto y cada decisión deben tener un propósito superior: construir el mejor Yucatán de todos los tiempos, mediante el trabajo coordinado entre gobierno e iniciativa privada.

En otro momento de su mensaje, y sin ánimo de generar debate en el encuentro empresarial, el Gobernador manifestó su postura respecto a la Reforma Electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que, desde su perspectiva, incluye mejoras sensibles que resultarían positivas para el país.

Explicó que la iniciativa plantea la eliminación de las listas plurinominales en las elecciones legislativas, con el objetivo de que todas y todos los representantes populares obtengan el respaldo directo de la ciudadanía. Asimismo, detalló que, de aprobarse, el número de senadores pasaría de 128 a 96, integrándose únicamente las fórmulas ganadoras por estado y los 32 mejores perdedores.

En el caso de la Cámara de Diputados, precisó que se contempla la desaparición de las listas plurinominales, integrándose por 300 diputadas y diputados ganadores de mayoría, 97 mejores perdedores, 95 por voto directo a través de cada circunscripción y ocho representantes de mexicanos residentes en el exterior.

Finalmente, indicó que la propuesta también considera la reducción de recursos públicos destinados a los partidos políticos, así como la disminución de los tiempos oficiales en radio y televisión, medidas que, afirmó, contribuirían a hacer más eficiente el uso de los recursos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.