Exhiben abandono de delfines en Ventura Park de Cancún

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) del gobierno de Quintana Roo, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizaron un operativo en las instalaciones del parque acuático Ventura Park, en la zona hotelera de Cancún, tras una denuncia de abandono de por lo menos cinco delfines.

Lo anterior luego de que se viralizó un video en redes sociales en el que con un dron se capta el deterioro del lugar, incluidos los estanques que apenas en diciembre de 2024 convocaban a turistas para presenciar acrobacias con mamíferos marinos.

En las imágenes se aprecian los estanques con aguas mohosas en donde cinco delfines nadan, mientras que el resto del sitio luce completamente abandonado.

El parque anunció su cierre en enero de 2025, pero hasta antes de eso el espectáculo con delfines fue una de las principales atracciones del lugar.

El propio titular de Sema, Óscar Rébora, acudió a la diligencia, en la que veterinarios y otros representantes de Profepa ingresaron para revisar cuántos y en qué condiciones se encuentran los cetáceos.

Autoridades ambientales anunciaron apenas en agosto de este año operativos en estos establecimientos luego de la reforma a la Ley General de Vida Silvestre que a mediados de este 2025 prohibió la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio y su uso en espectáculos.

De confirmarse las denuncias en redes sociales, habría transcurrido prácticamente un año sin que las autoridades se percatasen del abandono de estos especímenes aún después de la reforma que se supone velaría por el bienestar de estos animales y garantizaría la transición hacia santuarios de conservación para los cetáceos que habían sido explotados en este tipo de establecimientos.

Luego de la reforma de junio pasado, se han interpuesto diversos amparos por parte de los propietarios de muchos delfinarios, alegando que la reforma los condena al cierre y priva a los especímenes en cautiverio de hábitats seguros para su supervivencia.