Te Connectivity proyecta llegar a 900 colaboradores en Querétaro

Querétaro, Qro. Te Connectivity invirtió alrededor de 600 millones de pesos en su planta en Querétaro, donde actualmente emplea a 150 colaboradores, pero prevé generar 900 puestos de trabajo en el largo plazo.

El proyecto de inversión fue dado a conocer tras una reunión entre una comitiva de la empresa, líder en soluciones de conectividad y sensores para el sector automotriz, confirmó el gobierno del estado a través de un comunicado de prensa.

El director de Operaciones de la compañía Hugo García, destacó que el centro de producción inició operaciones en el 2024 y está localizado en el parque industrial Finsa III, donde diseña y fabrica soluciones de conectividad y sensores.

La cartera de productos integra conectores eléctricos, sensores, relés y componentes para vehículos eléctricos, fábricas digitales, hogares inteligentes y redes de servicios públicos.

“Arrancamos con 115 a 120 personas, en el 2024 arrancamos nuestra operación, y nuestro futuro crecimiento es llegar a 900 personas, actualmente con una inversión de 500 a 600 millones de pesos, y continuamos creciendo”, explicó.

Durante el encuentro, el gobernador Mauricio Kuri González refirió que su administración brinda acompañamiento a las empresas que eligen al estado como destino de inversión, por medio de una estrategia que -dijo- ofrece certeza a los inversionistas.

En el encuentro los directivos presentaron el proyecto para construir la nueva división Industrial and Commercial Transportation (ICT), que se enfocará en el desarrollo de productos de alta ingeniería con tecnología de punta, colaborarán con los clientes para diseñar soluciones a medida.

A nivel global, la empresa cuenta con una plantilla de más de 80,000 trabajadores y tiene presencia en 140 países.