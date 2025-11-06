Comercios de Querétaro se preparan para el Buen Fin

Querétaro, Qro. Comercios del estado proyectan recibir una derrama económica de 2,300 millones de pesos durante El Buen Fin que se realizará del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope).

A nivel local se prevé la participación de 25,000 comercios, un crecimiento de casi 16%, aseguró el presidente estatal de la cámara, Eduardo Chávez Hidalgo, quien precisó que en la primera edición, en el 2011, el estado recibió una derrama de apenas 148 millones de pesos.

Este programa, añadió, surgió para promover a las empresas familiares, generar empleo y fomentar la confianza en el consumo formal.

Para esta edición la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instalará seis módulos en plazas comerciales, para atender las inquietudes de los consumidores, precisó el director de la Oficina de Profeco en Querétaro, Miguel Ángel Moreno Muñoz.

La Profeco dispondrá de un sitio oficial para que los consumidores corroboren las promociones de los negocios que se inscribieron en el programa.

La directora del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Querétaro, Elsa García Carrillo, explicó que ampliarán los horarios de atención, hasta el 15 de noviembre, para que los trabajadores formales puedan tramitar créditos de hasta cuatro meses de su sueldo; a través del instituto, dijo, se busca incentivar la economía del país por medio de un consumo responsable.

El coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Querétaro, César Gutiérrez Sánchez, informó que las empresas tienen hasta el 12 de noviembre para registrarse y participar en el programa.