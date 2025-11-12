Tamaulipas destinará 869 millones de pesos a infraestructura de seguridad

El gobierno de Tamaulipas destinará una inversión de 869 millones de pesos en infraestructura de seguridad para la construcción de 15 Estaciones Seguras en la franja fronteriza del estado. Este monto se suma a los 565 millones de pesos invertidos en el mismo rubro desde el inicio de la actual administración.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Pedro Cepeda Anaya, detalló que de las 15 estaciones proyectadas, solo faltan dos por liberar el predio donde se construirán: la de Río Bravo y la ubicada entre Ciudad Guerrero y Nuevo Laredo. Precisó que las edificaciones de Reynosa Norte, Valadeces (Díaz Ordaz), Camargo y Miguel Alemán se encuentran en la fase final de obra externa.

Agregó que los trabajos están programados para concluir en 2026, y que una vez terminada la construcción de cada estación, serán equipadas para su operación.

“Las Estaciones Seguras servirán como puntos estratégicos de vigilancia, atención y respuesta inmediata ante emergencias o situaciones de riesgo. Además, permitirán fortalecer la presencia de autoridades estatales en los principales cruces de la Carretera Ribereña, zona que históricamente había sido desatendida en este ámbito”, apuntó el secretario.

Cepeda Anaya destacó que en los primeros tres años de esta administración estatal se han realizado obras en materia de seguridad, entre ellas la construcción del Complejo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, ubicado en el poblado El Tejón, municipio de San Fernando, así como la primera etapa de la Ciudad Judicial en la capital del estado.