Alistan demanda colectiva contra Magnicharters por la cancelación de vuelos

Cancún, QRoo.- La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Quintana Roo alista una demanda colectiva contra Magnicharters tras la cancelación de vuelos este fin de semana que dejó varados a decenas de pasajeros en el aeropuerto de Cancún.

José Luis Pineda, delegado en Quintana Roo, informó que estarán brindando asesorías a las personas sobre la conveniencia de proceder de manera colectiva en este caso.

“Evidentemente Magnicharters tendrá que hacerse responsable y para eso se está asesorando a la gente para que presente sus quejas; cuando se presentó la situación de Interjet se presentaron acciones tanto en lo individual como en lo colectivo; y lo más probable es que así sea con Magnicharters”.

Una acción colectiva ante Profeco es un mecanismo jurídico que permite a un grupo de al menos 30 consumidores demandar conjuntamente a un proveedor que ha vulnerado sus derechos. Es una herramienta gratuita diseñada para proteger intereses comunes y lograr la reparación del daño de manera rápida y eficiente.

Profeco asume la representación legal del colectivo, lo que reduce costos y agiliza el proceso en comparación con demandas individuales.

La sentencia beneficia a todo el grupo afectado, pero el problema no debe tener más de 3 años y medio de antigüedad.

En Quintana Roo, la Profeco ha promovido ya con anterioridad este tipo de acciones. El caso más reciente fue contra Xcarret, en el que la dependencia lanzó un llamado a las personas que tuvieron alguna afectación a unirse a la Acción Colectiva en contra de las empresas “Experiencias Xcaret Loyalty”, “Experiencias Xcaret Web” y “Experiencias Xcaret Hoteles”, derivado del incumplimiento de los servicios turísticos ofrecidos durante los años 2022, 2023 y 2024.

El delegado en Quintana Roo dijo que esperarán esta semana a recibir el mayor número de personas que deseen proceder contra Magnicharters para iniciar con esta medida.

Este tema se abordó también en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la afectación más fuerte se dio en Cancún, ante lo cual reconoció la rápida respuesta de la gobernadora Mara Lezama al presentarse en el aeropuerto para apoyar a los pasajeros que dejó varados la aerolínea.