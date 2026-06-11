Clara Brugada reporta más de 200,000 aficionados en los festivales mundialistas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que más de 200,000 personas disfrutaron y celebraron en la capital el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol de 2-0 sobre Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria capitalina calificó la victoria del conjunto tricolor como "merecida y emocionante", destacando que se vivió un ambiente de fiesta.

Brugada Molina detalló que la euforia mundialista se concentró en los 18 festivales futboleros que se desplegaron a lo largo de la Ciudad de México y el Fan Fest que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino.

"En el Zócalo capitalino, más de 100,000 corazones latieron al unísono por este gran momento", celebró la jefa de Gobierno, quien compartió la alegría del arranque mundialista acompañada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La jefa de Gobierno afirmó que con este arranque "se ganó dentro y fuera de la cancha", pues la Ciudad de México demostró nuevamente su alta capacidad para organizar eventos de talla internacional. Asimismo, reconoció el esfuerzo del personal que laboró desde la madrugada para garantizar el correcto funcionamiento de la capital.

El agradecimiento institucional se extendió a los trabajadores del transporte público, personal de limpieza, operadores de servicios públicos, personal de protección civil y a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaron a los asistentes.

"Por eso les digo: misión cumplida con el despliegue institucional que cumplió su objetivo. Gracias a este esfuerzo, cientos de miles pudieron desplazarse, llegar al estadio, al Zócalo y a todos los festivales futboleros", apuntó.

La mandataria lanzó un mensaje de unidad nacional, destacando que el futbol conecta a la ciudadanía con una identidad compartida: "Hoy 130 millones nos unimos en un solo grito", indicó.