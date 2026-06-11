Bolsas mexicanas rompen racha bajista y suben más de 3%

Las índices bursátiles de México finalizaron la jornada de este jueves con un fuerte avance, apoyado por el efecto de compras de oportunidad tras una racha negativa de seis jornadas.

El impulso se dio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto.

El índice líder de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más operadas, ganó 3.33% a 66,977.05 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), avanzó 3.24% al nivel de 1,347.39 puntos.

Con dichos resultados, los centros bursátiles obtuvieron su mejor cierre intradía desde el 25 de marzo.

Durante las seis jornadas a la baja, el S&P/BMV IPC cayó 5.91%, mientras que el FTSE-BIVA perdió 5.47 por ciento.

En lo que va del sexto mes del 2026, el S&P/BMV IPC cae 2.35% y el FTSE- BIVA desciende 1.98 por ciento.

Por el contrario, en el presente año el IPC sube 4.14% y BIVA un 5.88 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, escribió que “el cambio en el tono de Trump generó optimismo en los mercados financieros, luego de que las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz han sido llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní, y que próximamente se anunciará el momento y lugar de la firma de un acuerdo con Irán”.

Pero aseguró que aunque Irán no ha confirmado oficialmente las declaraciones de Trump, el mercado interpretó sus comentarios como una señal positiva para disminuir las tensiones geopolíticas. “Trump también mencionó que varios países de la región, incluyendo Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía y Egipto, habrían aprobado los puntos finales del acuerdo”.

No obstante, destacó que Irán no fue incluido explícitamente en la lista de países mencionados, lo que genera cautela entre los inversionistas sobre la viabilidad real de un acuerdo definitivo.

América Móvil lidera el avance

Las acciones del gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil (AMX), subieron en la jornada de este jueves en la BMV, y cerraron en máximos históricos.

Los papeles de la compañía controlada por la familia del multimillonario mexicano Carlos Slim, aumentaron 7.78% a un precio de 23.84 pesos cada uno, lo que representó un máximo histórico y su mejor resultado intradía desde el 28 de octubre de 2016, cuando escalaron 11.55 por ciento.

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group, consideró que la compañía ha logrado capitalizar su liderazgo indiscutible en el sector de telecomunicaciones. “Su modelo de negocio es visto como sumamente resiliente, destacando la estabilidad de sus flujos de caja defensivos, incluso en entornos de alta volatilidad”.

Agregó que los inversionistas mantienen una visión positiva sobre el futuro de la acción siempre que se mantenga el tráfico de datos, lo que permitiría a la empresa seguir explorando máximos en su valoración.

Wall Street en verde

Los principales índices en Nueva York también cerraron en terreno positivo, con las acciones extendiendo sus avances.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por 30 gigantes, ganó 1.86% hasta 50,848.38 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 1.75% a 7,394.07 puntos. El índice Nasdaq Composite tecnológico se movió 2.54% a 25,809.66 puntos.

En lo que va de junio, la tendencia es bajista en los indices, con el Nasdaq perdiendo 4.3%, el S&P 500 bajando 2.5% y el Dow Jones perdiendo 0.36 por ciento.

En paralelo, las emisoras de semiconductores repuntaron tras las caídas recientes, apoyando el avance del mercado.

La atención también se mantuvo en SpaceX, que concretó la Oferta Pública Inicial más grande de la historia.

En este contexto, 8 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo.

Tecnología (+3.8%) registró el mayor avance, impulsada por Micron Technology, NVIDIA y Broadcom; seguido por materiales (+3.3%) de la mano de Freeport-McMoRan, Newmont y Sherwin-Williams; yel industrial (+3.3%) avanzó respaldado por Caterpillar, GE Aerospace y GE Vernova.

Por otro lado, energía (-2%) figuró como el sector más rezagado, presionado por la baja en el precio del petróleo ante el alivio en las tensiones en Medio Oriente.

“Nuestros indicadores técnicos apuntan a una sobreventa relativa”, dijo Robert Phipps, director de Per Stirling Capital Management. “Así como subimos demasiado rápido, también caímos demasiado rápido”, agregó.

Analistas de Actinver, aseguraron que el mercado se recuperó de dos sesiones consecutivas a la baja, después de que Donald Trump señalara que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto. “La expectativa de avances diplomáticos impulsó una caída en el precio del petróleo, con el WTI ubicándose en torno a los 86 dólares por barril, reduciendo parte de las preocupaciones por inflación y favoreciendo una baja en las tasas de los bonos soberanos”. (Con información de agencias)