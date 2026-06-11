García Harfuch reconoce la labor de la policía de CDMX durante la inauguración del Mundial

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció la labor de los policías de la Ciudad de México durante las actividades que se realizaron con motivo de la inauguración de la Copa Mundial 2026 en la capital del país.

"Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad", destacó el funcionario federal a través de su cuenta de la red social X.

García Harfuch compartió a su vez un mensaje publicado por el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho en el que destacaba la disciplina de los elementos de seguridad.

La otra cara de la fiesta mundialista en la capital mexicana, que se agigantó con el triunfo 2-0 de México frente a Sudáfrica en el Azteca, fue el grito de protesta de los manifestantes y la respuesta de policías antimotines, cuya misión era impedir que los disconformes empañasen el encuentro internacional que se realizó en el Estadio Ciudad de México y se transmitió en diversos puntos estratégicos en la urbe.

Las acciones más agresivas de la primera jornada mundialista en la capital del país las encabezó el llamado "bloque negro", que encapuchados y vestidos de ese color agredieron a los agentes con piedras, palos y hasta las vallas metálicas que se utilizan para cerrar accesos.

Formando una fila y protegidos con grandes escudos, elementos antimotines resistieron y marcharon para forzar a retroceder a los inconformes cuyo objetivo era ingresar al perímetro del antes llamado estadio Azteca.

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes, que corrían en los alrededores del coloso deportivo. Policías montados también participaron en la contención.

Los manifestantes confluyeron desde muy temprano el jueves en torno al estadio, pero se toparon con el fuerte despliegue policial.

En el centro de la capital, las autoridades locales también enfrentaron algunos retos cuando miles de fanáticos buscaron ingresar a empujones en la zona del 'Fan Fest' ubicada en el Zócalo. Esta amaneció rodeada de vallas por las recientes protestas de un sindicato de maestros que acampa en los alrededores desde hace semana y media.

Las grandes placas metálicas que cerraron el perímetro afectaron el flujo de acceso de los miles de hinchas mexicanos que querían ver a su selección en pantalla gigante en la apertura del Mundial.