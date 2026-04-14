La SICT suspende temporalmente el Certificado de Operador Aéreo a Magnicharters

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó la noche de este martes que determinó suspender temporalmente el Certificado de Operador Aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) de Magnicharters por cancelar el 11 de abril, de manera unilateral, los vuelos que tenían programados para las siguientes dos semanas.

Además, anticipó que a la llamada aerolínea turística de México se le podría revocar su título de concesión que data del 24 de octubre del 2000 si no garantiza el cumplimiento de diversos requerimientos oficiales para operar de manera segura, entre ellos los financieros.

Sin el AOC, Magnicharters no puede volver a operar en un par de semanas, como mencionó en su comunicado de cese de operaciones por “problemas logísticos”

Tres días después del paro de actividades que dejó a pasajeros varados, principalmente en el aeropuerto de Cancún, la SICT detalló:

“Desde el mes de enero de 2026, la AFAC realizó una Verificación Técnica Administrativa (VTA) a Magnicharters, de acuerdo al artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos. En esta verificación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”.

Sin embargo, por el paro de actividades, se decidió la suspensión temporal del AOC.

“Adicionalmente, ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional. Así mismo, se otorgará a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura”, detalló la secretaría.

Aunque no se precisó el tiempo otorgado a la aerolínea, se dejó en claro que, de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.

Por lo pronto, sigue activo el plan emergente de apoyo a pasajeros en tránsito, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el gobierno de Quintana Roo, con el objetivo de asegurar su traslado oportuno y seguro a sus destinos de origen.

“La SICT reitera su compromiso con la seguridad operacional, la protección de las y los usuarios y el fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la industria, para avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno”, refirió la dependencia.