Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 2:00 min

Hoteles Grupo Mundo Maya alerta por fraudes vía telefónica

La cadena hotelera destacó que se están implementando medidas necesarias para fortalecer sus procesos y evitar la recurrencia de fraudes de esta naturaleza.

main image

Canales oficiales de comunicación de Hoteles Grupo Mundo Maya.Especial FB / Hoteles Grupo Maya

Alejandro de la Rosa

Hoteles Grupo Mundo Maya alertó este miércoles en sus redes sociales sobre intentos de fraude telefónico al solicitar pagos directos a cuentas bancarias atribuidas a personal del grupo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La cadena incluye los hoteles: Tulum, Palenque, Chichén Itzá, Calakmul, Tulum Aeropuerto, Edzná y Nuevo Uxmal.

Te puede interesar

“Algunos clientes han recibido solicitudes de pagos directos a cuentas bancarias, atribuidas falsamente a personal de nuestros hoteles. Los números reportados son: 998 680 1109 y 800 351 0157. Estos números no pertenecen a Grupo Mundo Maya ni a ninguno de nuestros hoteles. Para su seguridad, todas las operaciones deben realizarse únicamente a través de nuestros canales oficiales”, advirtió.

En su comunicación, el grupo detalló: "reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el bienestar de cada uno de nuestros huéspedes. Estamos implementando las medidas necesarias para fortalecer nuestros procesos y evitar la recurrencia de estas situaciones. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración”.

Además, hizo recomendaciones para la seguridad de huéspedes y clientes:

  • Verificar que nuestra comunicación provenga exclusivamente de nuestros canales oficiales.
  • No proporcionar datos personales o bancarios a números o correos no verificados.
  • Reportar inmediatamente cualquier llamada sospechosa a nuestros medios oficiales.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete