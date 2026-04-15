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Hoteles Grupo Mundo Maya alerta por fraudes vía telefónica
La cadena hotelera destacó que se están implementando medidas necesarias para fortalecer sus procesos y evitar la recurrencia de fraudes de esta naturaleza.
Hoteles Grupo Mundo Maya alertó este miércoles en sus redes sociales sobre intentos de fraude telefónico al solicitar pagos directos a cuentas bancarias atribuidas a personal del grupo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La cadena incluye los hoteles: Tulum, Palenque, Chichén Itzá, Calakmul, Tulum Aeropuerto, Edzná y Nuevo Uxmal.
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“Algunos clientes han recibido solicitudes de pagos directos a cuentas bancarias, atribuidas falsamente a personal de nuestros hoteles. Los números reportados son: 998 680 1109 y 800 351 0157. Estos números no pertenecen a Grupo Mundo Maya ni a ninguno de nuestros hoteles. Para su seguridad, todas las operaciones deben realizarse únicamente a través de nuestros canales oficiales”, advirtió.
En su comunicación, el grupo detalló: "reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el bienestar de cada uno de nuestros huéspedes. Estamos implementando las medidas necesarias para fortalecer nuestros procesos y evitar la recurrencia de estas situaciones. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración”.
Además, hizo recomendaciones para la seguridad de huéspedes y clientes:
- Verificar que nuestra comunicación provenga exclusivamente de nuestros canales oficiales.
- No proporcionar datos personales o bancarios a números o correos no verificados.
- Reportar inmediatamente cualquier llamada sospechosa a nuestros medios oficiales.