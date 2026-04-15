Hoteles Grupo Mundo Maya alerta por fraudes vía telefónica

Hoteles Grupo Mundo Maya alertó este miércoles en sus redes sociales sobre intentos de fraude telefónico al solicitar pagos directos a cuentas bancarias atribuidas a personal del grupo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La cadena incluye los hoteles: Tulum, Palenque, Chichén Itzá, Calakmul, Tulum Aeropuerto, Edzná y Nuevo Uxmal.

“Algunos clientes han recibido solicitudes de pagos directos a cuentas bancarias, atribuidas falsamente a personal de nuestros hoteles. Los números reportados son: 998 680 1109 y 800 351 0157. Estos números no pertenecen a Grupo Mundo Maya ni a ninguno de nuestros hoteles. Para su seguridad, todas las operaciones deben realizarse únicamente a través de nuestros canales oficiales”, advirtió.

En su comunicación, el grupo detalló: "reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el bienestar de cada uno de nuestros huéspedes. Estamos implementando las medidas necesarias para fortalecer nuestros procesos y evitar la recurrencia de estas situaciones. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración”.

Además, hizo recomendaciones para la seguridad de huéspedes y clientes: