Peso mexicano avanza frente al dólar tras noticias sobre mediación en Oriente Medio

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la primera jornada de la semana. La divisa local ganó terreno ante una moderación de las preocupaciones geopolíticas en el mercado y a la espera de conocer un reporte local de inflación más adelante en la semana.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4284 unidades por dólar. Contra un registro de 17.5233 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una mejora de 9.49 centavos o de 0.54 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5596 unidades y un nivel mínimo de 17.4082. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis divisas referencia, subía 0.18% a 100.95 puntos.

Se reduce el nerviosismo sobre la guerra

"Los mercados financieros iniciaron esta semana con una moderación en la aversión al riesgo después de que funcionarios iraníes confirmaron que recibieron propuestas de mediación en el conflicto con Estados Unidos", explicó Juan Carlo Cruz, CEO de México Financiero.

Mediadores han realizado esfuerzos diplomáticos para que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones de paz. Si bien se abrió un nuevo frente en el conflicto, con un bloqueo naval a Arabia Saudita por parte de aliados de Irán, se habla de un posible alto el fuego.

Inflación local y diálogos del T-MEC

Los operadores aguardan atentos el reporte de inflación de México en la primera quincena del mes, que se publicará el jueves. El dato será clave para la política monetaria del Banxico, en el contexto de la guerra de Oriente Medio y los renovados riesgos para los precios.

En el plano local, también serán importantes las ⁠conversaciones comerciales sobre el T-MEC, que Estados Unidos ⁠y México reanudarán mañana en la Ciudad de México. La tercera ronda estará centrada en temas como ⁠acero, automóviles, agricultura y pagos electrónicos.

"El peso podría conservar en estos días un tono de resistencia según resulten los indicadores, pero seguirá expuesto a la volatilidad asociada a las políticas comerciales de Estados Unidos y al apetito global por riesgo", dijo Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.