Bolsa mexicana cierra con pérdidas; destaca caída de Cemex

Las bolsas de valores de México cerraron con caídas las negociaciones de este lunes. Los índices locales bajaron en un mercado atento a las noticias sobre Oriente Medio y en espera de un diálogo comercial entre México y Estados Unidos sobre el T-MEC.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.77% a 66,122.78 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.69% a 1,333.03.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la caída de la cementera Cemex, con 3.74% a 21.88 pesos, seguida por Gentera, con 2.89% a 38.28 pesos, y la cementera GCC, con 2.48% a 206.41 pesos.

Esta caída en la bolsa estuvo enmarcada por noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, con la apertura de nuevo frente que generaba nerviosismo, pero también con esperanza por los esfuerzos diplomáticos de mediadores para retomar el diálogo.

En la temporada local de reportes del segundo trimestre, hoy destacó el informe de Alsea. La acción de la operadora de restaurantes cayó 0.12% a 41.40 pesos antes de informar unos ingresos de 21,092 millones de pesos y una utilidad de 532 millones.

Para mañana, los inversionistas estarán atentos a nuevas ⁠conversaciones sobre el T-MEC, que Estados Unidos ⁠y México realizarán en la Ciudad de México. Esta tercera ronda estará centrada en temas como ⁠acero, automóviles, agricultura y pagos electrónicos.