Wall Street inicia la semana con moderadas pérdidas por cautela sobre Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street cayeron ligeramente en la primera jornada de esta semana. La cautela sobre la guerra en Oriente Medio y la espera por resultados trimestrales de gigantes tecnológicos hizo que las referencias del mercado estadounidense bajaran.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.59% a 51,839.26 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.19% a 7,443.28 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 0.05% a 25,508.07.

Las acciones de los fabricantes de chips repuntaron más temprano en la sesión, después de un periodo de caídas por las dudas sobre el elevado gasto de capital en IA. Más tarde, moderaron los movimientos y el índice de semiconductores de Filadelfia avanzó 0.60 por ciento.

Estos movimientos estuvieron enmarcados por noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, con la apertura de nuevo frente que generaba nerviosismo, pero también con esperanza por los esfuerzos diplomáticos de mediadores para retomar la vía de la negociación.

En la temporada de reportes, hoy presentaron sus cifras bancos medianos y otras compañías como Domino's Pizza (+2.11%) y Steel Dynamics (-2.13%), con resultados mixtos. El mercado espera esta semana las cifras de gigantes como Alphabet (+1.51%) y Tesla (-2.96%).

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la caída del sector de cuidado de la salud (-1.15%), seguido por el de materiales (-0.94%). En los avances, servicios de comunicación (+0.74%) y energía (+0.55%) fueron los mejores.