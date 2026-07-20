El enfoque en mercado interno y soberanía alimentaria define la nueva agenda rural: Sader

El campo mexicano enfrenta un problema estructural derivado de años de abandono institucional, donde se dejó de capacitar y dar asesoría en el territorio, aseguró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Ante esto, Columba Jazmín López, titular de la Sader, explicó que se está renovando para apostar por el mercado interno y la soberanía alimentaria, alejándose de un modelo centrado únicamente en la exportación.

Durante la quinta edición del Bono Social de Género de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), organizada por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la funcionaria advirtió que el campo mexicano enfrenta un problema estructural de fondo.

Destacó que la Secretaría se encuentra en un proceso de renovación profunda, apostando decididamente por el mercado interno de México y alejándose de un modelo basado exclusivamente en la exportación.

López fue enfática al señalar que, durante años, “el abandono institucional en capacitación y asesoría dejó heridas bastante fuertes en el territorio”. En este contexto, subrayó que el acceso al crédito, trabajado de la mano con FIRA, “ha sido vital para mitigar los daños de la comercialización global, que sin estos fondos el país enfrentaría problemas sociales profundos”.

Asimismo, denunció las distorsiones del mercado donde las grandes empresas imponen condiciones y precios de compra por debajo del costo de producción.

En el marco de este evento, se celebró la colocación de tres nuevas emisiones de FIRA por un monto total de 8,000 millones de pesos, las cuales registraron una sobredemanda del 50% y la máxima calificación crediticia.

Durante la presentación, consideraron que los recursos se destinarán ampliar la inclusión financiera de las mujeres rurales, fortalecer su participación productiva y autonomía económica y facilitar la capitalización de sus empresas mediante el desarrollo de habilidades empresariales.

La directiva López vinculó estos esfuerzos con el programa Cosechando Soberanía, “el cual se está transformando junto con FIRA para dar cobertura a todo el campo mexicano, promoviendo el desarrollo rural local y la prosperidad compartida para reducir la brecha de desigualdad en las comunidades”.

Por su parte, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, respaldó estos avances señalando que, aunque el 73% de las mujeres cuenta con algún producto financiero, persiste una brecha respecto al 81% de los hombres, brecha que se agudiza en el sector rural donde la tasa de participación laboral femenina es de apenas el 35 por ciento.

Además, identificó diversos obstáculos que enfrentan las emprendedoras rurales, como la escasa educación financiera, la falta de garantías para créditos, el tiempo excesivo dedicado a labores domésticas no remuneradas y la limitada capacitación empresarial.

El director general de FIRA, Alan Elizondo, concluyó que estos instrumentos financieros demuestran que el sistema puede ser un puente efectivo de desarrollo, logrando que el ahorro de los inversionistas llegue directamente a proyectos como el de una mujer apicultora en Yucatán o una productora con un nuevo tractor en Colima.

Explicó que “las mujeres rurales enfrentan un círculo vicioso, al tener menos activos (propiedades o herramientas) que los hombres, tienen menos acceso a insumos y un poder de negociación reducido para comercializar sus productos”.