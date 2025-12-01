Sector comercio decreció 4.4% en Querétaro, es el estado con mayor caída

Querétaro, Qro. El sector comercio de Querétaro registró una caída anual de 4.4% en el primer semestre del 2025, posicionándose como el estado con el declive más pronunciado, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Después de Querétaro, se posicionó Colima donde el comercio cayó -3.7%, siguieron, Jalisco con una variación de -3.3%, Sonora con -3% y Sinaloa con -2.9 por ciento.

A nivel nacional este sector económico decreció 1.2% a tasa anual, durante el primer semestre del año, debido a las caídas anuales del primer y segundo trimestre, de 0.4 y de 1.9%, respectivamente, precisan cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las 32 entidades federativas, 23 presentaron una caída anual en la actividad comercial del primer semestre del año, con variaciones negativas desde 0.1% en Veracruz hasta 4.4% en Querétaro.

Sólo nueve estados lograron un crecimiento en el comercio: el mayor aumento fue el de Guerrero (10.5%), además de Tlaxcala (2.5%), Michoacán (1.4%), Puebla (1.3%), Estado de México (1.1%), Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Nayarit con variaciones inferiores a un punto porcentual.

La caída de 4.4% que registró Querétaro en el periodo enero-junio es resultado de dos trimestres consecutivos con caídas anuales, debido a que en el primer cuarto del 2025 la actividad comercial cayó 4.1% en la entidad, en el segundo trimestre la baja fue de 4.6 por ciento.

A este comportamiento le antecede el crecimiento anual de 1.7% que logró el sector comercio del estado en el 2024, luego de haber crecido en la primera mitad del año y bajado en la segunda parte.

Contribución laboral

El comercio es una de las principales ramas económicas del estado, al corte del segundo trimestre del año sumó a 216,981 personas ocupadas, significó un crecimiento anual de 12.2%, de acuerdo con datos del instituto de estadística.

Incluso en el tercer trimestre del 2025 el comercio siguió fortaleciendo su contribución al mercado laboral, debido a que en ese lapso sumó 217,566 personas ocupadas y representaron a 18.2% del total de la población ocupada del estado; pese al comportamiento que ha tenido el comercio en el primer semestre del año, en el tercer trimestre la población ocupada en esa rama creció 4.1% en comparación con el año anterior.

Respecto a la contribución del comercio al empleo formal, al 31 de octubre representó a 18% de los puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agrupando a 127,538 trabajadores.