En pobreza laboral 26.2% de la población en Querétaro

Querétaro, Qro. En el tercer trimestre del 2025, 26.2% de la población del estado recibió un ingreso laboral que es inferior al costo de la canasta alimentaria, significa que se encuentra en pobreza laboral (PL), de acuerdo con indicadores dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En los comparativos trimestral y anual Querétaro registró una disminución en el nivel de pobreza laboral, lo que estaría relacionado con el aumento de los ingresos de las personas, revelan los resultados del instituto.

El porcentaje de población en PL se redujo trimestralmente 6.4 puntos porcentuales, es la mayor reducción entre las 32 entidades federativas, debido a que la PL pasó de 32.6 a 26.2% de la población entre el segundo y el tercer trimestre del año.

Por la reducción trimestral, después de Querétaro, se colocó Morelos donde la PL disminuyó 5.2 puntos porcentuales e Hidalgo con una baja de 4.9 puntos.

Mientras tanto, a nivel nacional la pobreza laboral disminuyó 0.7 puntos porcentuales, debido a que pasó de afectar a 35.1% de la población en el trimestre abril-junio, a 34.3% en el trimestre julio-septiembre del mismo año.

La disminución que presentó Querétaro es parte de la tendencia a la baja que registraron 20 de las 32 entidades federativas. No obstante, en las 12 restantes la pobreza laboral aumentó de un trimestre a otro.

Al observar el comportamiento que tuvo la pobreza laboral en el último año, Querétaro mostró una reducción de 4.1 puntos porcentuales entre el tercer trimestre del 2024 y el mismo trimestre del 2025, posicionándose como la cuarta entidad con la caída más significativa.

En el balance anual, los tres estados que más redujeron la pobreza laboral son Tlaxcala con una reducción de 5.6 puntos porcentuales, Aguascalientes con 5.2 puntos e Hidalgo con 4.6 puntos. En general el territorio mexicano redujo la pobreza laboral 0.7 puntos porcentuales en el último año, al igual que la variación trimestral.

Aumenta el ingreso

El instituto de estadística precisó que Querétaro fue una de las 21 entidades donde aumentó anualmente el ingreso laboral real per cápita, siendo el segundo estado con mayor incremento: Sonora (12.2%), Querétaro (9.5%) y Jalisco (7.8%); la entidad con mayor decremento del ingreso laboral en este periodo fue San Luis Potosí (-13.3 por ciento).

En la variación trimestral, también estuvo entre las 17 entidades que registraron un aumento en el ingreso laboral, presentando el mayor aumento, de 7.8%, le siguieron Chiapas (7.2%) y Nayarit (6.4%); mientras que la reducción principal se presentó en Ciudad de México (-10.5%), precisa el Inegi.

Debido a la reducción que tuvo la pobreza laboral, en un año Querétaro avanzó del lugar 15 al 12 entre las 32 entidades, ordenadas de menor a mayor pobreza laboral.

Al tercer cuarto del 2025, Chiapas mantuvo el mayor porcentaje de personas cuyo ingreso es insuficiente, afectando a 61.1% de su población; Baja California Sur se colocó como el estado con menor PL, con 13.4% de su población en esas circunstancias.

La pobreza laboral mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.