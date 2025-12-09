Royal Caribbean formaliza su proyecto de club de playa para Cozumel

Cancún, QRoo.- La naviera estadounidense Royal Caribbean ingresó a evaluación ambiental su proyecto Royal Beach Club Cozumel, anunciado desde 2024 con una inversión de 75 millones de dólares.

La pretendida ubicación es el km 15+000 de la carretera Costera Sur de la ínsula. Según se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), este club de playa tendrá capacidad para 4,000 turistas diarios e incluirá restaurantes, albercas, baños con regaderas, accesos directos a la playa e infraestructura de apoyo, la cual se distribuirá en seis zonas generales (zona de llegada, alberca principal, mercado, playa norte y sur, villa sur y áreas de servicio).

Todo lo anterior sobre un terreno con superficie total de 17.42 hectáreas, de las cuales 1.1 están ubicadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre y serán destinadas a instalaciones semipermanentes como camastros y palapas de playa (beach front cabana).

Otras 4.29 hectáreas estarán en una zona terrestre privada, utilizadas para la infraestructura principal del club de playa, el terreno restante será de áreas libres, según se lee en la MIA.

El monto de la inversión lo dio a conocer la propia gobernadora Mara Lezama en un mensaje de la plataforma X en marzo de 2024:

“Cozumel se prepara para continuar recibiendo a miles de visitantes como nunca antes, en el Royal Beach Club Collection Cozumel una nueva atracción turística, que Royal Caribbean construirá con una inversión de más de 75 millones de dólares”.

La naviera expone en la MIA que actualmente existen estructuras turísticas que funcionan como un club de playa en el terreno, ante lo cual “es imperativo llevar a cabo una remodelación integral que contemple la reconstrucción y ampliación del sitio. Esta necesidad responde principalmente a la degradación progresiva de las instalaciones que han afectado la seguridad y su funcionalidad, impidiendo ofrecer un entorno totalmente seguro y confiable para los visitantes”.

Señalan como relevante que el objetivo del proyecto no es la construcción de infraestructura hotelera, “por el contrario, se trata de desarrollar un sitio de recreación de día, donde los visitantes podrán disfrutar de una experiencia de club de playa sin pernoctar en la isla”.

Este club de playa es apenas el primero de dos proyectos de esta compañía en Quintana Roo, pues el otro gran emprendimiento es el denominado Perfect Day México, en Mahahual, al sur del estado, donde la inversión anunciada es de 1,000 millones de dólares, sin embargo, en este caso aún no inicia los trámites ambientales.