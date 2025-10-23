Reconocen al empresario René Calderón Bujdud con la Medalla al Mérito Industrial en Jalisco

Guadalajara, Jal. El empresario jalisciense René Calderón Bujdud, fundador y director general de Grupo Recal, fue reconocido por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) con la Medalla al Mérito Industrial 2025, la más alta distinción que otorga el organismo a representantes del sector productivo estatal.

Calderón Bujdud, quien ha encabezado Grupo Recal desde 1983, recibirá el galardón este jueves por su trayectoria empresarial y sus aportaciones al desarrollo económico y social, principalmente en el municipio de El Salto, donde la compañía tiene su sede y más de cuatro décadas de operaciones.

“Desde 1983, el ingeniero René Bujdud ha liderado Grupo Recal, convirtiéndolo en una de las empresas más importantes de América Latina en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero de alta especificación”, destacó Raúl Güitrón, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC).

Grupo Recal se ha consolidado como una de las principales exportadoras de estructuras de acero en el continente americano, participando en proyectos globales y edificios insignia como la Torre Mayor y la Torre BBVA en la Ciudad de México, además de Hudson Yards Tower en Nueva York.

El reconocimiento a Calderón Bujdud marca también la primera ocasión en que un integrante de la AISAC recibe la Medalla al Mérito Industrial.

En la actualidad, Recal genera alrededor de 3,500 empleos directos y para el primer semestre de 2026, el grupo proyecta una inversión cercana a los 20 millones de dólares (mdd) que permitirá aumentar su capacidad de producción y la generación de 1,000 plazas laborales adicionales.

Industriales Distinguidos

Además del máximo galardón, cada una de las cámaras y asociaciones que conforman el CCIJ, entregan el reconocimiento como "Industrial Distinguido" a un representante de cada sector.

En esta edición, los industriales galardonados son: