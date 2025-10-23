Lectura 4:00 min
Reconocen al empresario René Calderón Bujdud con la Medalla al Mérito Industrial en Jalisco
El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco reconoció como "Industrial Distinguido" a otros 18 empresarios de igual número de cámaras y asociaciones afiliadas.
Guadalajara, Jal. El empresario jalisciense René Calderón Bujdud, fundador y director general de Grupo Recal, fue reconocido por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) con la Medalla al Mérito Industrial 2025, la más alta distinción que otorga el organismo a representantes del sector productivo estatal.
Calderón Bujdud, quien ha encabezado Grupo Recal desde 1983, recibirá el galardón este jueves por su trayectoria empresarial y sus aportaciones al desarrollo económico y social, principalmente en el municipio de El Salto, donde la compañía tiene su sede y más de cuatro décadas de operaciones.
“Desde 1983, el ingeniero René Bujdud ha liderado Grupo Recal, convirtiéndolo en una de las empresas más importantes de América Latina en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero de alta especificación”, destacó Raúl Güitrón, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC).
Grupo Recal se ha consolidado como una de las principales exportadoras de estructuras de acero en el continente americano, participando en proyectos globales y edificios insignia como la Torre Mayor y la Torre BBVA en la Ciudad de México, además de Hudson Yards Tower en Nueva York.
El reconocimiento a Calderón Bujdud marca también la primera ocasión en que un integrante de la AISAC recibe la Medalla al Mérito Industrial.
En la actualidad, Recal genera alrededor de 3,500 empleos directos y para el primer semestre de 2026, el grupo proyecta una inversión cercana a los 20 millones de dólares (mdd) que permitirá aumentar su capacidad de producción y la generación de 1,000 plazas laborales adicionales.
Industriales Distinguidos
Además del máximo galardón, cada una de las cámaras y asociaciones que conforman el CCIJ, entregan el reconocimiento como "Industrial Distinguido" a un representante de cada sector.
En esta edición, los industriales galardonados son:
- Felipe de Jesús del Toro Castellanos, de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán (AFAMO)
- Carolina Fernandezcano Varela, de la Cadena Productiva de la Electrónica (CADELEC)
- José Francisco Soto Mondragón, de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) Jalisco
- Rodrigo Gil Ramírez, Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (CANDEVI)
- Cynthia Denisse Ruiz Álvarez, de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF)
- Jesús Ramírez Huerta, de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAIMA)
- Martha Yolanda Sánchez Sosa, de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)
- Edú Brasil López San Vicente, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
- Denisse Reynoso Barragán, del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios
- Sergio Tito Barragán Vargas, de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ)
- José Antonio Orozco Valencia, de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ)
- Marcos Valdivia Mediana, de la Cámara de la Industria del Hule y Látex del Estado de Jalisco (CIHUL)
- Carlos Eduardo Tirado Gutiérrez, de la Cámara de la Industria Mueblera de Jalisco (CIMEJAL)
- Miguel Zárate Hernández, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)
- Marco Antonio Villegas Guzmán, Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ)
- Juan José Tamayo Dávalos, del Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica (CRIREG)
- Gladys Edith Rábago García, de la Cámara Textil de Occidente
- Jorge Beckmann, de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT)